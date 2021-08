“Cerco amico per mio nonno, si sente solo dopo il covid”, l’appello social della nipote è virale Protagonista dalla storia una 25enne di Cittadella, nel Padovano, che in un appello online ha rivelato le difficoltà e la solitudine del nonno dopo i duri momenti del lockdown e del covid e ha deciso così di affidarsi ai social per cercare di fargli riallacciare qualche rapporto esterno alla famiglia.

A cura di Antonio Palma

“Voglio ridargli il sorriso che ha perso durante i lockdown”, con questa motivazione una giovane 25enne padovana ha lanciato un appello social alla ricerca di nuove conoscenze e amici per suo nonno 87enne che in poco tempo è diventato virale. Protagonista dalla storia è Ilaria Cocco, 25enne di Cittadella che in un accorato appello online ha rivelato le difficoltà e la solitudine del nonno dopo i duri momenti del lockdown e del covid e ha deciso così di affidarsi ai social per cercare di fargli riallacciare qualche rapporto esterno alla famiglia. “Cerco un amico per mio nonno: unici requisiti saper giocare a scopa e a briscola” ha scritto la ragazza in un post su facebook descrivendo l’arzillo nonnino e rivelando le sue paure e difficoltà dopo l’emergenza sanitaria.

“Cerco una persona della sua età da fargli conoscere per passare un po’ di tempo insieme” ha scritto la giovane spiegando che lui “Ha 87 anni, ed è prestante e se non fosse per noi che glielo impediamo per la sua sicurezza andrebbe ancora in bici”. La famiglia ovviamente gli è vicino ma parlando col nonno la nipote ha capito che aveva bisogno di contatti umani persi completamente dopo il distanziamento sociale. “Il nonno è sempre uscito tanto e ha fatto tanto sport, non voglio pensare di piazzarlo davanti alla televisione 24 ore su 24, anche perché è lui stesso a confidarmi di essere un po’ giù a non vedere mai nessuno” ha spiegato ancora Ilaria, pronta anche a spendersi in prima persone per accompagnarlo ad eventuali incontri conviviali.

“Con lui c’è ancora mia nonna, anche lei sta bene e ha 86 anni. Potremmo trovarci e bere un tè insieme e ogni tanto portarli l’uno a casa dell’altro per farsi qualche partita a carte insieme. Con mia mamma stiamo spesso con lui, ma vedo proprio che gli manca una compagnia maschile con cui confrontarsi” ha rivelato la 25enne nel messaggio pubblicato in un gruppo locale.

Il messaggio ha ottenuto centinaia di like ma anche di commenti tra chi ha rilanciato ulteriori appelli per i propri anziani. Tra di loro quattro parenti di altrettanti anziani con lo stesso problema e con cui Ilaria sta organizzando i primi incontri per il nonno. “Questa settimana accompagnerò il nonno da un signore che abita nella sua stessa via e ci ha invitati a guardare la partita di calcio del Cittadella. E poi ci ha invitato un’altra signora di un paese vicino. Mi ha scritto anche una donna che prima conoscevo solo di vista, mi ha detto che voleva rispondere allo stesso bisogno” ha rivelato infatti la 25enne al Corriere del Veneto, aggiungendo: “Verrà anche la nonna, perché il nonno non la perde mai di vista: domenica faranno 60 anni di matrimonio”.