Cercava ragazza conosciuta su un treno, Thèo si è arreso: “Non è una caccia, si è persa la magia” Thèo Bonfils, il ragazzo francese di 19 anni che alcuni giorni fa aveva lanciato un appello nel tentativo di rivedere nuovamente una giovane conosciuta sul treno Venezia-Bologna, ha issato bandiera bianca dopo aver tappezzato Ferrara di volantini: “La ragazza non mi ha contattato, suppongo che non voglia. Non è una ‘caccia’, come ho sentito. E non c’è più magia”.

A cura di Davide Falcioni

Alla fine Thèo Bonfils, il ragazzo francese di 19 anni che alcuni giorni fa aveva lanciato un appello nel tentativo di rivedere nuovamente una giovane conosciuta sul treno Venezia-Bologna, ha deciso di arrendersi e interrompere le "ricerche", fortunatamente. L'ha scritto lui stesso sulle sue pagine social. Il diciannovenne evidentemente sperava in un esito diverso. "La ragazza non mi ha contattato, suppongo che non voglia. In questo caso, nei suoi confronti, ringrazio tutti, chiedo però di non condividere più l'articolo. Non è una ‘caccia', come ho sentito. L'intenzione iniziale dei volantini aveva una certa magia, l'ha persa. Grazie per avermi aiutato". Probabilmente per la ragazza la magia non era stata la stessa, tant'è vero che l'appello di Thèo è rimasto senza alcuna risposta.

Lo studente di giurisprudenza dell'Università di Ferrara aveva incontrato la studentessa di Medicina dell'ateneo estense domenica scorsa a bordo di un treno: lui era salito a Padova, lei pochi minuti prima, a Mestre, città della quale è originaria. I due avevano scambiato due chiacchiere e dopo essersi salutati all'arrivo a Ferrara, il 19enne francese aveva capito di voler rivedere nuovamente la giovane: per farlo aveva pensato bene di tappezzare la città di volantini con su scritto: "Ciao! sono alla tua ricerca! Sono il francese del treno Mestre-Ferrara di domenica 17 ottobre. Frequenti la facoltà di Medicina, sei agli ultimi anni, sei di Mestre. Sei gentile e raffinata. Non dormo più, scrivi alla mia mail". Al disperato appello la misteriosa ragazza non aveva mai risposto: evidentemente non ne aveva nessuna voglia, visto che quella richiesta di combinare un nuovo incontro aveva avuto una visibilità nazionale, probabilmente financo esagerata. Così, resosi conto dell'inutilità di quell'appello, Thèo Bonfils ha issato bandiera bianca. "Suppongo che non voglia. La magia iniziale si è persa".