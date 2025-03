video suggerito

“C’è una sua sosia in banca, giri i soldi su un altro conto”: così la vittima di una truffa ha perso tutto Una donna di 59 anni di Genova ha perso tutti i suoi soldi in pochi minuti dopo essere stata vittima di una truffa: è stata chiamata da un finto operatore della sua banca che le diceva che era presente una sua sosia e che per sicurezza doveva spostare tutti i suoi soldi su un altro conto. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha traferito tutto quello che aveva sul suo conto a due truffatori. É successo a una donna di 59 anni di Genova che si è vista sparire i suoi soldi in pochi minuti.

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, i fatti risalirebbero alla mattina di giovedì 27 febbraio, giorno anche in cui la donna ha avuto i primi sospetti e ha allertato il 112. Agli agenti la 59enne ha raccontato di essere stata contattata da qualcuno che si è poi scoperto essersi finto un operatore della sua banca che l'avvertiva che essere vittima di una truffa: al telefono le avrebbe detto che una donna che le assomigliava si era presentata agli sportelli per prelevare tutto il denaro che c'era sul conto. Il finto operatore le avrebbe anche detto di aver chiamato i carabinieri perché aveva intuito quello che stava accadendo. Peccato che la realtà era ben diversa.

Durante la chiamata il truffatore avrebbe passato il cellulare a un suo complice che si è invece finto un carabiniere. Questo avrebbe consigliato alla donna di trasferire tutto il denaro su un nuovo conto corrente e metterlo così al sicuro. Non solo: non poteva parlarne con nessuno "perché erano in corso indagini" per risalire al truffatore. I due non hanno mai interrotto la chiamata con la donna per evitare che lei facesse i dovuti accertamenti e le hanno subito passato i dati per fare il trasferimento su un nuovo conto, ovvero il loro. Infine le hanno detto di aspettare un po' prima di presentarsi a fare la denuncia ufficiale in caserma.

Leggi anche Come ha fatto una banca ad accreditare per sbaglio 81mila miliardi a un correntista: non è il primo errore

Poco dopo però la donna ha avuto i primi sospetti e quando si è recata in banca ha capito tutto. Qui sono arrivate le vere forze dell'ordine che hanno fatto partire le indagini con la speranza di risalire ai truffatori e restituire il denaro alla donna.