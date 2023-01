Cattivo odore dall’appartamento, Vitantonio morto da oltre 15 giorni ma nessuno se ne era accorto A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa dell’uomo dopo aver constatato che dal suo appartamento proveniva un intenso e sgradevole odore e che il pensionato, l’86enne Vitantonio D’Ignazio, non rispondeva al campanello di casa.

A cura di Antonio Palma

Vero e proprio dramma della solitudine quello che si è consumato nel Tarantino. Un pensionato è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione dove era morto da almeno quindi giorni senza che nessuno se ne accorgesse.

La macabra scoperta è avvenuta ieri, lunedì 2 gennaio, in un appartamento al terzo piano di un palazzo a Martina Franca, dove l’uomo da tempo viveva da solo.

A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa dell’uomo dopo aver constatato che dal suo appartamento proveniva un intenso e sgradevole odore e che il pensionato, l’86enne Vitantonio D’Ignazio, non rispondeva al campanello di casa.

Quando i soccorritori sono entrati in casa, insieme ai carabinieri intervenuti sul posto, c’erano poco dubbi su quanto fosse accaduto e sulla morte dell’uomo il cui corpo è stato rinvenuto in avanzato stato di decomposizione.

Secondo una prima ispezione cadaverica, la morte risalirebbe almeno alla metà del mese scorso e sarebbe avvenuta per cause naturali visto che non sono stati riscontrati segni di violenza di alcun tipo.

L’uomo, artigiano panificatore in pensione conosciuto come Tonino, non aveva parenti vicini visto che i familiari più prossimi vivono molto lontano da Martina Franca e nessuno si è accorto della sua prolungata assenza fino alla terribile scoperta. Il corpo del pensionato era ancora a letto quando è stato rinvenuto, probabilmente l’86enne è morto nel sonno per un malore.

Visto che non ci sono sono dubbi sulla dinamica della tragedia, non son state aperte inchieste ed è stato subito dato il via libera ai funerali dell’uomo che si sono svolti questa mattina nella Basilica di San Martino a Martina Franca.