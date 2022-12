Caterina morta dopo infarto della madre, domani l’autopsia. Gianna Nannini: “Vi sono vicina” Si svolgerà domani 7 dicembre a Siena l’autopsia sul corpo di Caterina, la bimba di 2 anni morta a Firenze che aveva avuto problemi sin dalla nascita. Era nata, infatti, dopo che la madre aveva avuto un infarto all’ottavo mese di gravidanza. Il messaggio di cordoglio di Gianna Nannini alla famiglia: “Vi mando tutto il mio affetto”.

A cura di Ida Artiaco

Caterina e papà Gabriele (Facebook)

Si svolgerà domani, mercoledì 7 dicembre, l'autopsia sul corpo della piccola Caterina Succi, la bimba di 2 anni di Alberoro, comune di Monte San Savino, morta nei giorni scorsi all'ospedale Meyer di Firenze.

Il pm Marco Dioni, che si occupa del caso, ha conferito l'incarico al professor Marco di Paolo di Pisa che la eseguirà presso il policlinico Le Scotte di Siena.

Le analisi serviranno per accertare o meno se c'è un nesso tra il decesso della piccola e il parto. Caterina, infatti, è nata a luglio del 2020 dopo che la madre aveva avuto un arresto cardiaco mentre era all'ottavo mese di gravidanza e da allora aveva avuto una serie di gravi problemi neurologici, proprio come la mamma Cristina.

Per questo caso è aperto un fascicolo in procura ad Arezzo dove sono iscritti i nomi di quattro medici indagati per omicidio colposo, nel caso della piccola, e lesioni gravissime nel caso della madre.

Nei giorni scorsi, proprio per permettere lo svolgimento dell'autopsia, la salma della bimba era stata portata via dalla camera ardente allestita ad Alberoro dai carabinieri per trasferirla a Siena, rinviandone il funerale. Particolare, questo, che aveva provocato l'ira del papà di Caterina.

"Come si fa a portare via una salma di due anni da una cappella, con tutto quello che ha sofferto dalla nascita e nn per colpa sua, per fare accertamenti??!!!Di cosa???Voglio sapere di cosa!!!Una creatura che è nata con 1000 problemi, l unica che nn c'entra niente, niente, niente!!neanche la soddisfazione di farla vedere a chi veramente gli voleva bene", aveva scritto Gabriele Succi sul proprio profilo Facebook.

Intanto, la storia di Caterina ha fatto il giro d'Italia. E anche Gianna Nannini ha voluto far arrivare il suo cordoglio alla famiglia Succi. "Ciao Cristina, ho sentito questa brutta notizia. Mi dispiace tantissimo, posso solo immaginare come vi sentite. Vi mando tutto il mio affetto, vi sono vicina e vi stringo tanto tanto forte, ricordando sempre Caterina dentro di me", avrebbe detto la cantante in un messaggio vocale inviato al papà e alla della bimba, come riporta Il Corriere Fiorentino.