Catanzaro, 23enne accoltella il padre e lo uccide: il giovane aveva problemi psichici Un ragazzo di 23 anni, Alessio Cosco, ha ucciso a coltellate il padre Francesco di 52 anni. Inutili i soccorsi, l’uomo è deceduto sul colpo.

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Dramma familiare a Botricello, in provincia di Catanzaro. Un ragazzo di 23 anni, Alessio Cosco, ha ucciso a coltellate il padre Francesco di 52 anni. Inutili i soccorsi, l’uomo è deceduto sul colpo.

Sul luogo in cui è stato commesso il delitto i carabinieri di Sellia Marina, che hanno avviato le indagini, e i sanitari del 118. Stando a quanto emerso il giovane soffriva di disturbi psichiatrici. Sul posto sono arrivati inoltre i carabinieri della scientifica per i rilievi.

"Non ho sentito niente ma sono scossa" ha dichiarato a LaC7 una vicina della famiglia Cosco. "Quando sono tornata dal lavoro ho trovato già l'ambulanza e i carabinieri. Li conosco – ha aggiunto – sono brave persone, non so cosa possa essere successo".

Stando a una prima sommaria ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite. Il ragazzo avrebbe colpito il padre con un coltello provocandone la morte. La mamma sarebbe stata in casa al momento della tragedia. La vittima era muratore, il ragazzo dopo aver terminato la scuola aveva fatto qualche lavoro saltuario, ma attualmente era disoccupato.