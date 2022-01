Catania, abusava della figlia 15enne che viveva con lui: arrestato papà separato Abusava della figlia di 15 anni che viveva con lui da quando si era separato dalla moglie. La ragazzina è tornata a vivere con la madre e le ha raccontato le molestie subite: il 40enne è stato arrestato.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri di Catania per violenza sessuale sulla figlia 15enne che viveva con lui a casa dei nonni. Il 40enne era separato da diversi anni dalla donna con la quale aveva convissuto e avuto due figlie, una di 15 e una di 7 anni. La più piccola era andata a vivere con la madre, mentre la maggiore era andata con il padre 40enne nell'abitazione dei nonni. La mamma dell'adolescente aveva notato il cambiamento nei suoi comportamenti e il suo crescente turbamento. Dopo diverse insistenze per capire quale fosse l'origine del problema, la donna ha raccolto le confidenze della ragazzina che le ha rivelato le violenza subite.

L'adolescente ha raccontato alla madre gli orrori ai quali aveva assistito in quel lungo periodo di tempo. Davanti agli inquirenti ha confermato poi le accuse. La 15enne ha infatti affermato che il padre 40enne dormiva nel suo stesso letto e che la sera era solito guardare video pornografici su un tablet nascosto sotto le lenzuola. In più occasioni, l'uomo l'aveva inoltre molestata, costringendola a subire atti sessuali. In alcune occasioni, la 15enne era stata abusata anche alla presenza della sorellina minore, che dormiva in un'altra stanza della casa dei nonni.

La 15enne, ormai distrutta dalla situazione e dagli abusi che si verificavano con cadenza quotidiana, è tornata a vivere con la madre. La donna ha subito notato un importante cambiamento nei comportamenti nella figlia e il crescente malessere che covava. Dopo una lunga conversazione ha scoperto quanto avveniva a casa dei nonni paterni, estranei ai fatti e non a conoscenza delle molestie, e ha informato i carabinieri dell'accaduto. Gli agenti quindi hanno sottoposto il 40enne accusato di molestie a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip.