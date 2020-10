La madre di Manuel Piredda, il giovane che nel 2011 morì a Bacu Abi nel tentativo di dare fuoco all’ex moglie Valentina Pitzalis, ha tentato il suicidio. La donna, Roberta Mamusa, avrebbe assunto una dose importante di psicofarmaci dopo la notizia dell’archiviazione dell’indagine per cui era indagata per omicidio volontario e incendio doloso proprio Valentina Pitzalis. La donna, secondo quanto racconta Tpi, era nella sua abitazione e ora è ricoverata all’ospedale di Cagliari. In un primo momento le sue condizioni sembravano particolarmente gravi, ma ora sembra che siano in via di miglioramento.

L'archiviazione per Valentina Pitzalis

A dare notizia della sua archiviazione è stata la stessa Pitzalis con un post su Facebook: “È la fine di un incubo durato troppi anni”. Valentina era indagata per la morte dell’ex marito Manuel, di 27 anni, deceduto nell’incidente della casa in seguito al quale lei era rimasta gravemente ferita. Secondo le indagini l’incendio sarebbe stato appiccato dal giovane per uccidere l’ex moglie. Ieri è stata quindi accolta la richiesta di archiviazione presentata dal pm.

Roberta Mamusa condannata per diffamazione

L’inchiesta su Valentina Pitzalis è nata dopo un esposto presentato nel 2017, a distanza di anni dal 2011, anno in cui sono successi i fatti. La famiglia Piredda aveva chiesto di accertare le cause della morte del figlio. Ora l’indagine è stata archiviata. In questi anni, inoltre, Valentina ha portato avanti la battaglia contro le accuse avanzate proprio da Roberta Mamusa nei confronti della giovane: le accuse di diffamazione hanno portato a una condanna nei confronti della madre di Manuel Piredda. Mamusa dovrà pagare una multa di 800 euro e risarcire l’ex nuora con una provvisionale iniziale di 5mila euro, secondo quanto stabilito dalla condanna del tribunale di Cagliari. L’accusa nasce da alcuni post su Facebook nei quali Valentina veniva offesa, definendola “pazza” e “stalker”.