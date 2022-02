Carla si addormenta sul muro dopo la serata ma cade e muore, nessuno si era accorto di lei Carlita, come la chiamavano gli amici, aveva partecipato a una festa durata per tutta la notte tra sabato e domenica a Sassari ma al termine nessuno si è accorto della tragedia.

A cura di Antonio Palma

Si era addormenta su un parapetto di cemento dopo una serata di divertimento in un locale della zona affittato appositamente ma è precipita nel vuoto schiantandosi sulla strada sottostante dopo un volo di oltre dieci metri, così è morta Carla Lallai, la 31enne ritrovata senza vita ieri a Sassari nella zona industriale di Predda Niedda, alla periferia della città. Una dinamica molto particolare su cui stano cercando di fare luce i carabinieri che hanno avviato le indagini dopo essere accorsi sul posto. In attesa di capire se le immagini dei sistemi di video sorveglianza della zona possano aver ripreso qualche momento precedete ala tragedia, si cerca di ricostruire le ore precedenti al dramma.

Carla, o Carlita come la chiamavano gli amici, aveva partecipato a una festa durata per tutta la notte tra sabato e domenica, una sorta di raduno organizzato da alcuni amici all’interno del capannone di un ex locale affittato appositamente per l’occasione. Dopo la serata, la dona si sarebbe sdraiata sul parapetto di un parcheggio al primo piano dove però si è assopita. A quel punto il dramma. La 31enne avrebbe perso l’equilibrio precipitando. Per gli inquirenti al momento pare ci sano pochi dubbi sul fatto che si si trattato di una tragedia ma resta da stabilire perché la donna abbia scelto quel punto così pericoloso per sdraiarsi e soprattutto perché nessuno si è accorto di nulla nell’immediatezza dei fatti.

La scoperta del cadavere infatti è avvenuta intorno a mezzogiorno di domenica e solo quando alcuni amici si sono accorti della sua assenza e sono andati a cercarla. Il suo telefono era ancora sul muretto e così si sono affacciati scorgendo purtroppo la vittima sull’asfalto. A quel punto però per Carla era ormai troppo tardi. Nessuno ha assistito alla scena ne ha saputo dare informazioni utili alle indagini. Maggiori certezze potrebbero arrivare dall’autopsia sul corpo della ragazza già disposta dalla Procura