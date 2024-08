video suggerito

Carbonia, auto nella scarpata per evitare un animale: morta la 27enne Andreea Teleki È morta a 27 anni Andreea Teleki, giovane di origini rumene residente nei press di Carbonia. La ragazza è morta dopo che il marito ha cercato di evitare l'impatto in auto con un animale lungo la Sp 78 bis di Carbonia.

A cura di Gabriella Mazzeo

È morta per evitare un animale che aveva attraversato all'improvviso la carreggiata Andreea Teleki, la 27enne di origini rumene che viaggiava con il marito su un'Alfa Romeo 156 lungo la Sp 78 bis di Carbonia nella notte tra ieri, venerdì 9 agosto, e oggi.

Al volante della vettura c'era il marito della vittima, un 32enne di Carbonia, e con loro viaggiava anche il figlio di 6 anni (rimasto illeso) e un 54enne. Durante i rilievi, i carabinieri di Carbonia hanno accertato che l'autista ha perso il controllo dell'auto nel tentativo di evitare un animale che aveva improvvisamente attraversato la strada. La vettura è finita in una scarpata e la ragazza è morta poco dopo l'impatto.

Il marito della 27enne e il 54enne a bordo della vettura sono invece stati trasferiti in ospedale dai soccorritori dopo essere rimasti feriti. Gli altri passeggeri, stando alle informazioni finora note, non sarebbero in pericolo di vita. La 27enne, invece, è morta poco dopo l'impatto che per lei è stato fatale.

La giovane viaggiava sul sedile anteriore della vettura mentre il bambino di 6 anni e il 54enne che si trovava in auto con lei erano seduti sui sedili del passeggero. Per la giovane non vi è stato purtroppo nulla da fare dopo che l'impatto le è stato fatale mentre per il guidatore e per l'altro ferito è stato disposto il trasferimento in ospedale.

I tre sono ancora ricoverati e in questo momento sono affidati alle cure dei sanitari intervenuti. Su quanto successo indagano le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi sul posto. Ulteriori informazioni sull'accaduto saranno disponibili quando le verifiche degli agenti saranno terminate.

Con la conclusione degli accertamenti, saranno celebrate anche le esequie della 27enne morta sul colpo. La ragazza aveva origini rumene ma era residente da sempre nei pressi di Carbonia.