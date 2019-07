I tasselli di questo puzzle iniziano a incastrarsi. Dopo le fake news circolate nelle ore successive all'omicidio a Roma del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso nella notte tra il 25 e il 26 luglio da due studenti americani, la nebbia che avvolgeva il caso si sta lentamente diradando. Si spiegano così le versioni discordanti delle prime ore, versioni senza senso come quella del pusher che avrebbe chiamato per denunciare il furto del suo borsello.

Mario Cerciello Rega era di Somma Vesuviana, un paese alle pendici del vulcano, stesse origini di Sergio, il pusher in bicicletta derubato da Elder Finnegan Lee e Gabriel Christina Natale Hjorth. I due si conoscevano da tempo: Sergio, la cui famiglia è accorsa in massa dal vesuviano a Roma subito dopo la tragedia, era un informatore del vicebrigadiere Rega (come anticipato da Fanpage). Poche ore prima della morte del vicebrigadiere, a Sergio viene rubato il borsello, dentro c'è anche il suo cellulare, uno strumento di lavoro per chi fa quel mestiere. Dallo smartphone di un'altra persona chiama il proprio numero, risponde uno dei due ragazzi: si accordano per la restituzione in cambio di 100 euro e un po' di droga. A quel punto Sergio decide di informare il militare che conosce da tempo, che acconsente di andare all'incontro con i due giovani senza però informare il comando.

Ecco spiegata la scelta di andare disarmato, ma insieme a un collega, all'appuntamento con i due ragazzi. Da solo, disarmato e senza avvisare la sua stazione di servizio di quella operazione in borghese, Mario Cerciello Rega va all'incontro per recuperare il borsello sottratto al suo informatore: non sa, non si aspetta, di trovarsi davanti due americani armati di coltello e pieni di droghe e alcool.

Le convulse ore successive sono figlie di questo quadro. Un'operazione, quella per il recupero del borsello, non concordata con la locale Stazione dei Carabinieri, bensì un "favore" a quel pusher che conosceva da tempo. Quello che accade è cronaca: uno dei due ragazzi estrae il coltello credendo che l'uomo che si trovava di fronte fosse un "amico" del pusher (nella confessione hanno dichiarato che i due carabinieri non si sono identificati come tali) e lo accoltella. I due americani erano sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Il suo collega non riesce a reagire e una coltellata centra il cuore del vicebrigadiere. A questo punto inizia il balletto delle versioni discordanti che cercano di spiegare quanto accaduto quella notte. Si parla, prima, di una donna derubata, di un cavallo di ritorno, poi di nordafricani, poi di un italiano e un albanese. Poi dell'intervento per recuperare un borsello di uno spacciatore che avrebbe chiamato (!) il 112 per denunciarne il furto. Infine la verità su quella tragica notte che non lenirà di certo il dolore della moglie.