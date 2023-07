Campobasso, seviziano e violentano un anziano in casa: due arresti I due arrestati, rispettivamente 56 e 41 anni, sono gravemente indiziati per sevizie e violenze ai danni dell’uomo di 63 anni.

A cura di Davide Falcioni

immagine di repertorio

La notte tra il 15 e 16 luglio un 63enne residente nel comune di Jesi – in provincia di Campobasso – era stato soccorso dal 118 su richiesta di un passante e accompagnato in ospedale perché trovato con diverse ferite e in stato di semi-incoscienza. Questa mattina i carabinieri della compagnia di Campobasso hanno eseguito una ordinanza emessa dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica per l'applicazione degli arresti domiciliari a carico di due fratelli residenti a Jesi.

I due, rispettivamente 56 e 41 anni, sono gravemente indiziati per sevizie e violenze ai danni dell'uomo che quella notte, nella casa di uno dei due, dove era stato invitato, sarebbe stato costretto a ingerire bevande alcoliche fino a uno stato di coma etilico e sottoposto a violenze anche di natura sessuale, come hanno accertato i sanitari dell'ospedale Cardarelli riportando il dato nel referto medico.

Le indagini hanno consentito di ricostruire la dinamica di quanto accaduto quasi due settimane fa facendo emergere come la vittima, "convinta di essere in un contesto amichevole, fosse stata costretta con minacce e percosse a bere bevande alcoliche fino allo sfinimento. Il fatto – aggiunge la Procura – è emerso in tutta la sua gravità anche perché l'uomo in un momento successivo era stato sottoposto a limitazioni della propria libertà personale perché gli era stato impedito di allontanarsi dall'abitazione in cui si trovava", dove è stato seviziato e violentato.

Leggi anche La Direzione Antimafia ha scoperto un piano fascista per controllare i magistrati: due arresti

Il gip ha applicato gli arresti domiciliari con il divieto di contatto e colloquio con persone diverse rispetto a quelle che coabitano con gli indagati.