Campobasso, non riesce a sterzare con l’auto e si ribalta: muore bimba di 4 anni sbalzata dal finestrino Non riesce a svoltare con l’auto, probabilmente per un guasto alla vettura, e si ribalta: una donna di 32 anni è rimasta lievemente ferita in un grave incidente avvenuto in provincia di Campobasso. La figlioletta di 4 anni è morta sul colpo, sbalzata fuori dal finestrino durante l’incidente. La donna è stata condotta in ospedale per accertamenti.

Si ribalta con l'auto mentre guida sulla Provinciale 51. La figlia di appena 4 anni è stata sbalzata fuori dal finestrino ed è morta sul colpo. Una tragedia avvenuta oggi, intorno alle 11, sulla provinciale che collega la Statale Adriatica a Petacciato, in provincia di Campobasso. Alla guida vi era una giovane di 31 anni di Montenero di Bisaccia. La donna, a bordo della sua Fiat Punto, aveva appena imboccato la provinciale quando, probabilmente per un problema della vettura, ha perso il controllo ed è finita dritta contro un cordolo della strada. L'auto si è ribaltata più volte.

La piccola di 4 anni si trovava sul seggiolino, sui sedili posteriori. L'impatto l'ha sbalzata fuori dal finestrino, uccidendola sul colpo. Sul posto è accorso il personale del 118 Molise e i Vigili del Fuoco di Termoli per tirare fuori dalle lamiere la madre 32enne. I medici non hanno potuto salvare la minore e hanno dovuto constatarne il decesso. La madre, sconvolta per quanto accaduto, è stata condotta all'ospedale San Timoteo per accertamenti. Le sue condizioni di salute non sono gravi. Sul posto sono accorse le forze dell'ordine di Petacciato per effettuare i rilievi del caso e i sindaci del comune in provincia di Campobasso e di Montenero di Bisaccia.

La strada è la stessa sulla quale il 15 agosto è deceduta una giovane di 16 anni. L'incidente mortale, avvenuto però su un tratto diverso, l'ha uccisa sul colpo. Anche in quel caso, la macchina si era ribaltata.

