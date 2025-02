Camper divorato dalle fiamme a Gualdo Tadino: gravi mamma, papà e bimba di 3 anni. Erano in vacanza con amici

video suggerito

Un incendio è scoppiato oggi a bordo di un camper a Valsorda, in Umbria, nel comune di Gualdo Tadino: il veicolo è stato divorato dalle fiamme. Gravi papà, mamma e figlia di 3 anni. Illesa la più grande di 4. Originari di Loreto, erano in vacanza con alcuni amici.

Paura oggi per una famiglia originaria di Loreto (Ancona), in vacanza con un gruppo di amici a Valsorda, in Umbria, nel comune di Gualdo Tadino. Un incendio è improvvisamente scoppiato a bordo del camper dove si trovavano, per cause presumibilmente accidentali.

Feriti un uomo di 44 anni, la moglie di 42 e la figlia minore della coppia, 3 anni. I genitori sono stati portati in ospedale a Perugia in codice rosso, mentre la piccola è stata trasportata al Meyer di Firenze in prognosi riservata. Previsto il trasferimento in un centro gradi ustionati anche dei genitori, in particolare il papà verrà trasferito a Pisa. Illesa la figlia maggiore della coppia, 4 anni, che è stata affidata agli amici.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Gaifana con due automezzi. I pompieri hanno impiegato più di un'ora per spegnere le fiamme che hanno divorato il veicolo, che si trovava in zona Monte Cucco e nei pressi di un campeggio. Il camper infatti è andato completamente distrutto. La famiglia al suo interno sembra fosse intenta, al momento dell'incendio, a preparare la colazione. Sull'accaduto sono in corso accertamenti dei carabinieri.