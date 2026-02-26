Attualità
video suggerito
video suggerito

Scontro tra tir in A4, uno dei mezzi prende fuoco: gli autisti erano appena usciti dagli abitacoli, fiamme in autostrada

Scontro tra due camion sull’A4 verso Trieste, tra San Donà e Cessalto. La nebbia può essere stata la causa dell’incidente.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Maria Neve Iervolino
0 CONDIVISIONI
immagine di repertorio
immagine di repertorio

Scontro tra due mezzi pesanti sull'autostrada A4 in direzione Trieste nel tratto tra San Donà di Piave e Cessalto. I due camion, uno italiano e uno straniero, si sono scontrati intorno alle ore 8 di giovedì 26 febbraio. Nell'impatto è stato disperso il carico di uno dei due, con diversi quarti di animali che sono finiti sull'asfalto.

I conducenti sono usciti dai loro abitacoli poco prima che i due camion prendessero fuoco. Per consentire lo spegnimento dell'incendio, l'azienda Autostrade Alto Adriatico subito dopo l'incidente ha chiuso temporaneamente l'ingresso dello svincolo di San Donà, sempre in direzione Trieste, dove si è verificato lo scontro.

È stato anche fermato il traffico e disposto l'uscita obbligatoria all'altezza di San Donà per gli automobilisti provenienti da Venezia. Nelle prossime ore si prevede traffico molto intenso a San Donà e in tutto il basso Piave in direzione Trieste, con conseguenti disagi per gli utenti.

Leggi anche
L'auto prende fuoco mentre viaggia sulla superstrada: conducente si salva appena in tempo

Ancora non chiara è la causa che ha portato allo scontro tra i due mezzi pesanti, l'ipotesi più accreditata è che la presenza di una fitta nebbia, con visibilità ridotta a 200 metri, abbia impedito ai conducenti di evitare l'impatto. Sul posto per i rilievi è presente la polizia stradale di San Donà e i vigili del fioco del locale distaccamento che si sono occupati di spegnere l'incendio.

Articolo in aggiornamento

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Sanremo
2026
Gli ascolti della seconda serata di Sanremo: 8.814.000 spettatori con 59% di share
La top 5 della seconda serata
Cos'è successo nella seconda serata: i momenti salienti e la classifica provvisoria
Pagelle: Levante incanta, sorprese LDA e Aka 7even, Tommaso Paradiso incerto
Lauro doveva presentare Fedez ma la scaletta è cambiata: così si è evitato l’incontro
"Sì 'na pret!", l'urlo a Sanremo prima dell'esibizione: era già successo a Rose Villain
“Mamma d’oro”: ma come ha fatto Carlo Conti a nciampare nella polemica sulla Lollobrigida?
Come fanno i cantanti ad avere sempre voce: il medico spiega tutti i trucchi
Perché Elettra Lamborghini si è lamentata dei "festini bilaterali" a Sanremo
I voti ai look della seconda serata: bocciato il cappotto di Laura Pausini
I look della seconda serata di Sanremo 2026
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views