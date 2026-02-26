Scontro tra tir in A4, uno dei mezzi prende fuoco: gli autisti erano appena usciti dagli abitacoli, fiamme in autostrada

immagine di repertorio

Scontro tra due mezzi pesanti sull'autostrada A4 in direzione Trieste nel tratto tra San Donà di Piave e Cessalto. I due camion, uno italiano e uno straniero, si sono scontrati intorno alle ore 8 di giovedì 26 febbraio. Nell'impatto è stato disperso il carico di uno dei due, con diversi quarti di animali che sono finiti sull'asfalto.

I conducenti sono usciti dai loro abitacoli poco prima che i due camion prendessero fuoco. Per consentire lo spegnimento dell'incendio, l'azienda Autostrade Alto Adriatico subito dopo l'incidente ha chiuso temporaneamente l'ingresso dello svincolo di San Donà, sempre in direzione Trieste, dove si è verificato lo scontro.

È stato anche fermato il traffico e disposto l'uscita obbligatoria all'altezza di San Donà per gli automobilisti provenienti da Venezia. Nelle prossime ore si prevede traffico molto intenso a San Donà e in tutto il basso Piave in direzione Trieste, con conseguenti disagi per gli utenti.

Ancora non chiara è la causa che ha portato allo scontro tra i due mezzi pesanti, l'ipotesi più accreditata è che la presenza di una fitta nebbia, con visibilità ridotta a 200 metri, abbia impedito ai conducenti di evitare l'impatto. Sul posto per i rilievi è presente la polizia stradale di San Donà e i vigili del fioco del locale distaccamento che si sono occupati di spegnere l'incendio.

Articolo in aggiornamento