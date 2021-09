Camion si ribalta sull’A14 a Forlì, gravemente ferito l’autista: morte almeno tremila galline Una vera e propria strage di galline quella avvenuta questa mattina lungo l’Autostrada A14 nei pressi di Forlì dove un camion che trasportava più di 10mila esemplari si è ribaltato in seguito allo scontro con un altro mezzo pesante. Tremila galline sono morte e il conducente del camion è rimasto ferito.

A cura di Chiara Ammendola

Sono almeno 3mila le galline morte questa mattina dopo che il camion sul quale viaggiavano si è ribaltato. Ferito il conducente alla guida del mezzo pesante, un autoarticolato che trasportava gli animali e che al momento dell'incidente stava percorrendo l'Autostrada A14.

L'incidente questa mattina all'alba tra due camion

L'allarme è scattato questa mattina all'alba quando, poco dopo le 6, è stato chiesto l'intervento del 118 per uno schianto avvenuto lungo l'A14 Bologna-Taranto in corrispondenza del chilometro 86 sud, tra il casello di Forlì e l'area di servizio Bevano in direzione Sud. Sul posto sono accorsi i soccorritori insieme con i vigili del fuoco giunti con l'autogru, gli agenti della polizia stradale di Forlì e il personale di Autostrade per l'Italia. L'autista del mezzo pesante, un 23enne residente nella provincia di Campobasso, è stato estratto dal camion e affidato alle cure degli operatori sanitari che lo hanno trasportato al trauma center del Bufalini di Cesena. Le sue condizioni sarebbero serie ma non è in pericolo di vita.

Le altre galline fuggite nei vicini campi

Gli agenti della stradale hanno poi provveduto a isolare la zona dove è avvenuto l'incidente che ha visto coinvolto anche un secondo mezzo pesante: i rilievi saranno fondamentale per ricostruire cosa sia accaduto. Dopo l'impatto, l'autoarticolato, che trasportava oltre 10mila animali, si è ribaltato con la motrice finita nella scarpata che costeggia la sede stradale, mentre il rimorchio ha bloccato le corsie di marcia. L'incidente ha provocato una strage di galline, almeno tremila quella decedute, mentre la gran parte delle sopravvissute, si sono riversate sulla sede stradale e nei campi vicini, bloccando completamente l'autostrada.