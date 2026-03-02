Camion in manovra non si accorge di lei e la investe, Saveria morta a 42 anni nel piazzale dell’azienda

Una lavoratrice di 42 anni è morta tragicamente nelle scorse ore nel piazzale dell’azienda dove era impegnata a Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza, dopo essere stata travolta accidentalmente da un camion in manovra. L’infortunio mortale sul lavoro nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 marzo in una ditta di trasporti del posto. La vittima si chiama, Saveria Doldo, una lavoratrice dipendente di una azienda esterna che in quel momento si trovava nel piazzale della ditta di trasporti e logistica.

L'incidente mortale è avvenuto dopo la mezzanotte quando, per motivi ancora da chiarire, la motrice di un camion che era in fase di manovra l’ha investita in pieno. Per la 42enne purtroppo inutili gli immediati soccorsi da parte del personale medico del Suem 118 intervenuto sul posto dopo la chiamata di emergenza da parte dei colleghi della donna e degli altri presenti alla terribile scena. Per la lavoratrice purtroppo non è stato possibile fare nulla. All’arrivo la donna era già esanime a terra e hanno solo potuto accertarne il decesso che sarebbe avvenuto praticamente sul colpo.

Sul luogo della tragedia accorsi anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona e i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente sul lavoro. Successivamente intervenuti anche gli ispettori dello Spisal dell'azienda sanitaria Ulss 7 Pedemontana a cui spetta valutare se fossero presenti i sistemi di sicurezza sul lavoro previsti dalla normativa e il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. La salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrà disporre eventuali accertamenti poste mortem.