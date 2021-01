Lorenzo Parigi aveva 73 anni ed era un musicista e direttore d'orchestra che ha collaborato con l'Orchestra della Toscana. Nella serata di ieri 21 gennaio 2020 è morto in un incidente stradale avvenuto in piazza Berlinguer a Calenzano, in Toscana. Un uomo di 41 anni alla guida della sua auto lo ha investito mentre stava attraversando la strada. L'automobilista si è fermato a soccorrerlo ed è stato denunciato per omicidio stradale. L'uomo è risultato negativo all'alcol test e, secondo quanto dichiarato alle autorità, non si sarebbe accorto del sopraggiungere del 73enne. Tutti gli accertamenti del caso sono ancora in corso.

La carriera da musicista

Lorenzo Parigi era un musicista di talento e aveva studiato pianoforte, composizione e direzione d'orchestra nei conservatori di Firenze, Bologna e Torino. Nel 1977 aveva vinto una borsa di studio dell'Accademia Chigiana di Siena e si era perfezionato in direzione d'orchestra a Vienna e Hilversum in Olanda. L'uomo è stato ospite di importanti orchestre italiane, quali l'ORT, l'Orchestra della Toscana. Non mancano al suo curriculum importanti esperienze all'estero: nel 1992 ha diretto a Praga lo Stabat Mater di Rossini in occasione del bicentenario della nascita. I concerti all'estero però sono stati tanti: la sua musica è arrivata in Inghilterra, in Germania e in Svizzera.

Dal 2004 l'uomo era andato in pensione dall'insegnamento della musica ma ha continuato a collaborare con gli istituti toscani per la formazione artistica. L'istituto superiore di studi musicali Mascagni di Livorno, dove lui insegnava, hanno ricordato la sua figura artistica con un comunicato. "Anche dopo il suo pensionamento, Parigi ha collaborato con entusiasmo all'impegno per la crescita della scuola livornese e ha vissuto alcuni dei momenti più significativi della sua storia".