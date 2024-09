Cagliari, allarme bomba davanti al palazzo della Regione: il video del pacco sospetto fatto brillare “Le intimidazioni ci motivano ancora di più a proseguire a testa alta nel lavoro che stiamo facendo”, ha detto la governatrice della Sardegna Alessandra Todde dopo la scoperta del pacco sospetto sotto il palazzo della Giunta in Via Trento. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

Un pacco bomba è stato fatto brillare in viale Trento a Cagliari vicino al palazzo della Regione Sardegna. Il filmato della deflagrazione è stato ripreso da una residente.

Era stato un passante ad accorgersi dell’involucro, nei giardino del palazzo, a bordo strada, e ha chiamato il 113: era un contenitore di plastica chiuso con del nastro isolante. È quindi scattato l’intervento delle forze dell’ordine con le Volanti della polizia; gli agenti hanno provveduto a delimitare col nastro biancorosso il luogo in cui è stato individuato il pacco. Poi sono intervenuti gli artificieri e la Scientifica.

"Il benessere e l'amore per la Sardegna e per il popolo sardo è ciò che mi guida, e che guida il lavoro della giunta del Consiglio regionale. Sono abituata ad avere la schiena dritta. Le minacce e le intimidazioni ci motivano ancora di più a proseguire a testa alta nel lavoro che stiamo facendo e a continuare a realizzare il programma per cui i sardi ci hanno votato ed eletto". Questo il commento a caldo della governatrice della Sardegna Alessandra Todde dopo la scoperta del pacco sospetto sotto il palazzo della Giunta.

All'interno – dopo i controlli – è stato trovato del cibo e altri alimenti non specificati. Vista comunque la conformazione e lo stato nel quale è stato trovato, si è deciso di avviare delle indagini per risalire a chi lo abbia abbandonato proprio vicino al palazzo della Regione. Probabile che vengano analizzate le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona del ritrovamento.