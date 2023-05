Cadono nel vuoto dopo il cedimento di una staccionata durante una sagra: ricoverati tre 20enni Tre ragazzi di 20 anni sono precipitati nel vuoto a causa del cedimento di una staccionata durante una sagra di paese nei pressi di Grosseto. Il gruppetto si era infatti appoggiato alla recinzione e stava chiacchierando quando il cancello è caduto trascinando i ragazzi con sé. I tre sono stati ricoverati e sono fuori pericolo di vita.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Sono precipitati nel vuoto dopo che una staccionata ha ceduto, trascinando con sé i ragazzi che vi si erano appoggiati per chiacchierare. In ospedale sono finiti tre ragazzi di 20 anni. Il gruppetto, composto da due giovani e una ragazza, è stato trasportato al Misericordia di Grosseto.

Il tutto è avvenuto nella serata di ieri, sabato 27 maggio, intorno alle 23.30. I tre ragazzi si trovavano a Montenero d'Orcia, frazione di Castel del Piano (Grosseto) ed erano usciti per partecipare a una sagra di Paese.

Il gruppo si è allontanato dalla folla per sostare nei pressi della staccionata e scambiare due chiacchiere quando improvvisamente il cancello ha ceduto, lasciandoli precipitare nel vuoto. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri intervenuti sul posto, aiutati dai vigili del fuoco. I ragazzi invece sono stati soccorsi dal 118, allertato dagli altri avventori che si trovavano alla sagra di Montenero d'Orcia.

Le dinamiche dell'accaduto sono ancora da chiarire, ma dopo essere stati portati presso il nosocomio di Grosseto in codice arancione, i giovani sarebbero stati dichiarati non in pericolo di vita e sono rimasti in reparto solo per essere sottoposti ad ulteriori accertamenti medici utili a chiarire anche cosa sia accaduto nella serata di sabato.

Ulteriori informazioni saranno fornite nelle prossime ore, quando le forze dell'ordine avranno ascoltato brevemente le testimonianze di alcune persone presenti sul posto al momento della tragedia ed effettuato tutti i rilievi del caso per chiarire cosa abbia provocato il cedimento della staccionata alla quale i ragazzi si erano appoggiati per scambiare due chiacchiere in tranquillità.