Cade nel camino di casa mentre accende il fuoco, 57enne muore per le gravissimi ustioni a Terni

A cura di Antonio Palma

Un uomo di 57 anni è morto tragicamente in provincia di Terni dopo essere caduto accidentalmente nel camino di casa dove stava accendendo il fuoco con delle sterpaglie. La tragedia in un'abitazione di campagna nella zona di Carbenano, fra Amelia e la frazione narnese di Capitone. A far scattare l'allarme lunedì scorso alcuni parenti della vittima che abitavano nella stessa casa. All'arrivo dei soccorsi, però, l'uomo era già in gravissime condizioni ed è morto ieri all'ospedale di Perugia dove era stato ricoverato.

L’uomo dopo essere caduto nel camino di casa appena acceso, per cause incerte, infatti ha riportato ustioni gravissime su diverse parti del corpo che non gli hanno dato scampo. L'uomo è rimasto esanime ed è stato bruciato dalle fiamme. Dopo l'allarme scattato nel pomeriggio di lunedì, sul posto erano accorsi i sanitari del 118 che avevano subito riscontrato la gravità delle condizioni del 57enne e allertato anche l'elisoccorso.

Dopo essere stato stabilizzato dai medici, l'uomo era stato portato d'urgenza in elicottero direttamente all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia. Qui è rimasto ricoverato per meno di un giorno in Rianimazione ma nonostante gli sforzi dei medici, è deceduto nella mattinata di martedì. Non si esclude che la caduta possa essere stata causata da un malore ma ad ogni modo è evidente che si tratti di un incidente domestico e per questo non ci saranno ulteriori indagini sul caso né autopsia.

Secondo quanto ricostruito, infatti pare che il 57enne soffrisse di alcuni problemi di deambulazione e sarebbe caduto di schiena nel camino dove ha trovato una morta orribile. La salma è stata già consegnata dall'autorità giudiziaria ai familiari per i funerali.