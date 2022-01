Cade mentre prova la moto da cross: Federico muore a 16 anni, inutili i soccorsi Federico Codarini, 16 anni, è morto a causa delle gravi lesioni riportate dopo una caduta dalla morto da cross che stava provando nei terreno di suo nonno.

A cura di Davide Falcioni

Foto di repertorio

Drammatico incidente ieri pomeriggio a Morsano di Strada, frazione del comune di Castions di Strada. Un adolescente di 16 anni, Federico Codarini, che stava facendo motocross in un appezzamento agricolo ha perso il controllo della motocicletta ed è caduto riportando ferite che ai soccorritori sono fin dalle prime battute apparse molto gravi. La chiamata al 118 è infatti scattata immediatamente e la Centrale Sores di Palmanova – la più vicina – ha inviato sul posto un'automedica, due ambulanze e un'eliambulanza decollata dalla base di Campoformido. I sanitari hanno cercato per oltre un'ora di rianimare il ragazzino ma per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare se non decretare il decesso.

Sul posto si sono quindi recati i Carabinieri delle Stazioni di Rivignano e di Mortegliano (Compagnia di Latisana). La morte del 16enne ha lasciato sgomenta l'intera comunità di Castions di Strada, anche perché il ragazzo era figlio di un commerciante molto conosciuto e stimato. Stando a quanto riferisce Tele Friuli il giovanissimo era solito divertirsi con una moto da cross insieme a degli amici il sabato pomeriggio, dopo essere tornato a casa dalla scuola. Il 16enne saliva in sella e percorreva gli sterrati dell'appezzamento del nonno, adiacente al cimitero. Ieri, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un amico che non ha riportato lesioni ma che è stato comunque controllato dai sanitari. Lo scontro tra i due ha avuto purtroppo conseguenze drammatiche per Federico. Inutili, come detto, tutti i tentativi di prestargli soccorso.