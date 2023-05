Cade dalla sedia mentre gioca e batte la testa: Giulia muore a 6 anni dopo tre giorni di agonia Tragedia a Pieve Rossa di Bagnolo, in provincia di Reggio Emilia, dove una bambina di 6 anni è morta dopo essere caduta da una sedia nell’abitazione con laboratorio di una famiglia di origine cinese, davanti agli occhi dei genitori. Per gli inquirenti non sembra tuttavia ci siano carenze o reati.

A cura di Ida Artiaco

È caduta dalla sedia mentre stava giocando ma le ferite riportate le sono state fatali. Così, è morta in ospedale dopo tre giorni di agonia la piccola Giulia Qiu: aveva sei anni. La tragedia è avvenuta a Pieve Rossa di Bagnolo, in provincia di Reggio Emilia, martedì scorso, come riporta Il Resto del Carlino.

La piccola stava giocando nell’abitazione con laboratorio di una famiglia di origine cinese, adibito a produzione nel settore tessile, quando per cause ancora in via di accertamento, è caduta probabilmente da una sedia da poche decine di metri di altezza.

La tragedia si è consumata davanti ai genitori: Giulia cadendo avrebbe battuto la testa. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e la bambina è stata portata d'urgenza in ospedale, ma al Santa Maria Nuova di Reggio le sue condizioni già sembravano critiche.

Al punto che la situazione è cominciata a precipitare poco dopo, quando si è manifestato un primo arresto cardiaco. Le terapie sono riuscite a riattivare le funzioni vitali. Poi, la piccola è stata ricoverata nella rianimazione pediatrica, con la prognosi che è rimasta rigorosamente riservata.

Ma purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, il cuore di Giulia ha smesso definitivamente di battere venerdì, tre giorni dopo la terribile caduta. Come da prassi in questi casi, la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, con possibilità di eventuali accertamenti medico legali pure da parte dell’autorità sanitaria.

Sulla vicenda indagano ora i carabinieri di Bagnolo, ma dalle prime risultanze, non sembra ci siano carenze o reati. A breve dovrebbe essere comunicata anche la data dei funerali, che si svolgeranno in forma privata per rispettare il dolore della famiglia.