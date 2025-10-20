Cade dal tetto mentre consegna il pranzo agli operai: morto un 64enne di Pesaro

Tragedia nella zona industriale Tavollo di San Giovanni in Marignano: un operaio 64enne di Pesaro è morto precipitando da un tetto mentre consegnava il pranzo a colleghi. Il lucernario ha ceduto sotto i suoi piedi.

Una tragedia ha scosso la tarda mattinata di oggi, intorno alle 12, nella zona industriale Tavollo, a San Giovanni in Marignano (Rimini). Un operaio di 64 anni, Claudio Reggiani, residente in provincia di Pesaro, ha perso la vita in un drammatico incidente sul lavoro.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo – dipendente di una ditta di catering pesarese – si trovava sul tetto di un capannone di un’azienda di lavorazione di metalli e laminati per consegnare il pranzo agli operai impegnati in lavori di manutenzione. Nel compiere l’operazione avrebbe calpestato un lucernario che ha improvvisamente ceduto, facendolo precipitare nel vuoto da un’altezza di circa otto metri.

L’impatto è stato fatale e l’uomo è deceduto sul colpo. Immediata la richiesta di soccorso: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e, in supporto, è stato allertato anche l’elisoccorso da Ravenna, ma per il 64enne non c’è stato nulla da fare.

Leggi anche Due operai schiacciati da pesanti lastre di vetro nel catanese: un morto e un ferito grave

Sono intervenuti anche i carabinieri di Cattolica e il personale della Medicina del lavoro dell’Ausl, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. La Procura ha aperto un fascicolo e con ogni probabilità verrà disposta l’autopsia sul corpo dell’uomo.

A esprimere il cordoglio dell’amministrazione comunale è stata la sindaca di San Giovanni in Marignano, Michela Bertuccioli, che ha scritto anche un messaggio sul profilo Facebook del Comune: "n questa tarda mattinata le forze dell’ordine ci hanno comunicato che un cittadino pesarese ha perso la vita in un cantiere nella zona industriale di San Giovanni. Un dramma improvviso, una perdita preziosissima che ha scosso l’Amministrazione comunale e tutta la comunità marignanese. Siamo vicini alla famiglia e a tutti i cari, a cui ci stringiamo con profonda commozione".

Oltre all'incidente nella città romagnola un altro si è verificato stamattina a San Giovanni la Punta, in provincia di Catania, dove due operai sono rimasti schiacciati da pesanti lastre di vetro all'interno di una vetreria: per uno di loro, di 58 anni, non c'è stato niente da fare; il collega è stato invece soccorso ed è ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Catania.