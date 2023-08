Cade dal materassino in mare, turista di 46 anni muore annegato davanti ai figli a Rimini Un turista di 46 anni residente in Svizzera è morto annegato dopo essere caduto da un materassino gonfiabile a Bellaria Igea Marina (Rimini) davanti allo stabilimento balneare numero 62: a dare l’allarme uno dei figli 20enni.

A cura di Ida Artiaco

Si stava rilassando sul materassino gonfiabile quando è improvvisamente caduto in acqua ed è morto annegato. Tragedia oggi a Rimini, dove un turista di origine serbe ma residente in Svizzera di 46 anni è deceduto davanti agli occhi increduli dei figli 20enni.

È successo a Bellaria Igea Marina davanti allo stabilimento balneare numero 62 intorno alle 15 quando l'uomo è stato visto sbracciarsi come per chiedere aiuto e poi cadere in acqua. Si trovava nel tratto di mare situato tra due scogliere.

Immediato l'intervento del bagnino di salvataggio, ma l'uomo non è riuscito ad aggrapparsi al materassino finendo in acqua ed annegando. Inutili sono stati i tentativi di rianimarlo. Il medico del 118 giunto sul posto non ha potuto far altro che dichiararne il decesso.

Leggi anche Cade col monopattino e batte la testa, turista muore davanti ai familiari sulla pista ciclabile

A dare l'allarme chiamando il salvataggio è stato uno dei due figli della vittima, entrambi affetti da disabilità grave. Sul posto è giunta la Capitaneria di Porto che ha avvisato il magistrato di turno e che sta provvedendo ad aiutare i due giovani.

Sempre oggi e sempre a Rimini un uomo e i suoi due figli in difficoltà dopo essere usciti in mare su un canotto gonfiabile. A causa del forte vento di scirocco e le onde, l'uomo e i suoi due figli stavano andando alla deriva verso il mare aperto.

Il turista di oggi è la terza vittima del mare che si registra in zona. Ieri, infatti, è deceduto un ragazzo di soli 24 anni, che ha perso la vita mentre faceva il bagno a Riccione insieme ad altri due amici, uno dei quali salvato in extremis dall'intervento dei soccorsi, mentre a Cattolica è morta una signora di 75 anni originaria di Perugia.

Era in vacanza con la figlia: ha presumibilmente accusato un malore ed è annegata. Il suo corpo senza vita è stato trovato tra gli scogli dai numerosi bagnini di salvataggio intervenuti.