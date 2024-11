video suggerito

Cadde da una scogliera alle 3 di notte a Terrasini, morto dopo un mese il 21enne Vincenzo Compagnone È morto dopo un mese di agonia Vincenzo Compagnone, 21 anni, precipitato dalla scogliera di Terrasini circa un mese fa. Sulla sua morte indagano i carabinieri. A comunicare la notizia della sua scomparsa, il sindaco Giosuè Maniaci: “Ha lottato fino alla fine” Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un mese fa era precipitato da una scogliera a Terrasini e da ottobre lottava al Trauma Center dell'ospedale Villa Sofia di Palermo. L'aggravamento delle sue condizioni ha richiesto il trasferimento all'Ismett, dove purtroppo è deceduto: non ce l'ha fatta il 21enne Vincenzo Compagnone, la cui morte è stata comunicata dal sindaco di Terrasini Giosuè Maniaci.

"È sempre difficile trovare le parole per comunicare una notizia del genere – ha scritto sui suoi canali social -. Un altro angelo di questa comunità che vola via". Vincenzo, descritto come un ragazzo gentile, disponibile e pieno di vita da chi lo conosceva, era caduto dalla scogliera in circostanze ancora oggetto di indagini da parte dei carabinieri.

Dopo la caduta era stato ricoverato in condizioni critiche al Trauma Center dell'ospedale Villa Sofia di Palermo. Qui era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per la rimozione di un rene danneggiato. Le sue condizioni si sono poi progressivamente aggravate, tanto da richiedere il trasferimento all'Ismett dove poi è morto.

Nonostante gli sforzi dei medici e di tutto il personale sanitario, il 21enne è deceduto dopo un mese di agonia. "Noi vogliamo solamente stringerci ai genitori di Vincenzo – sottolinea il primo cittadino – e mostrare loro il nostro calore e la nostra vicinanza. Di questo ragazzo ricorderemo il sorriso e la voglia di vivere. Ha lottato fino alla fine nonostante gli interventi subìti. Resterai sempre nei nostri ricordi e nel cuore della tua comunità".

Vincenzo Compagnone era precipitato dalla scogliera di Terrasini a ottobre, circa un mese fa. Le circostanze della caduta sono ancora oggetto di accertamenti da parte dei carabinieri, ma sembra che il giovane abbia perso l'equilibrio cadendo poi in un canneto, all'altezza di un bar. I militari dell'Arma hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza e hanno appurato che Vincenzo Compagnone era solo nella zona intorno alle 3 di notte di 3 settimane fa.