Cadavere trovato a Roma, la Procura: “Non ci sono ancora elementi legati ad Andreea Rabciuc” Secondo la Procura di Ancona, non vi sono ancora elementi che facciano pensare che il corpo senza vita rinvenuto nei giorni scorsi a Roma possa essere quello di Andreea Rabciuc, la 28enne scomparsa a Jesi (Ancona) il 12 marzo del 2022.

A cura di Gabriella Mazzeo

La Procura di Ancona, che da mesi indaga sulla scomparsa di Andreea Rabciuc, svanita nel nulla il 12 marzo del 2022 dopo una festa nelle campagne di Castelplanio insieme al fidanzato e alcuni amici, ha fatto sapere che non vi è alcun elemento per legare il nome della giovane ai resti di una donna rinvenuti lo scorso primo luglio a Roma.

Per dare un nome al corpo rinvenuto, saranno necessari ulteriori accertamenti medico legali. "Sono in corso le verifiche di rito svolte dalle forze di polizia – si legge nella nota della Procura – per verificare eventuali corrispondenze tra i resti rinvenuti nei giorni scorsi e persone di cui è stata denunciata la scomparsa".

La Procura di Ancona nei giorni scorsi aveva contattato le autorità giudiziarie di Roma per verificare la possibilità che i resti trovato in un parco al Pigneto fossero quelli della ragazza. L'ipotesi si era concretizzata quando, durante i rilievi delle forze dell'ordine, chi indaga ha rinvenuto una collanina simile a quella che la 28enne indossava tutti i giorni.

Rabciuc era stata segnalata a Roma da alcuni testimoni poco dopo la scomparsa. Alcune persone, infatti, avevano riferito di aver visto la ragazza chiedere l'elemosina davanti a un supermercato. Dopo l'avvistamento nei pressi dell'attività commerciale romana, di Rabciuc non si sono avute più notizie. Lo scheletro rinvenuto è stato trovato nei pressi di un canale di scolo in un terreno di proprietà di Ferrovie dello Stato.

Durante alcune operazioni di pulizia sul territorio, l'escavatore ha portato alla luce i resti umani che per il momento non hanno ancora un nome e un cognome. Con lo scheletro, sarebbe emersa anche una collanina molto simile a quella che la giovane indossava quotidianamente. Secondo la Procura, però, non vi sarebbero elementi concreti che possano collegare il corpo senza vita ritrovato negli ultimi giorni alla giovane scomparsa.