Cadavere su binari, circolazione sospesa sulla linea Rimini-Bologna: ritardi fino a 290 minuti Un cadavere è stato trovato questa mattina sui binari della linea Bologna-Rimini in Romagna. Circolazione sospesa tra Gambettola e Santarcangelo di Romagna, ritardi fino a 290 minuti per accertamenti dell'autorità giudiziaria.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio

Martedì di passione per i pendolari della linea Rimini-Bologna: questa mattina la circolazione è stata sospesa dopo il ritrovamento di un cadavere sui binari con alcuni convogli che stanno registrando un ritardo anche di 290 minuti. Circolazione che poco prima delle 10 è ripresa ma risulta ancora fortemente rallentata. Al momento viene usato un unico binario.

Come ha informato Trenitalia sul proprio sito ufficiale, la circolazione è attualmente sospesa tra Gambettola e Santarcangelo di Romagna, tra le province di Forlì-Cesena e Rimini, per consentire l'intervento dell'Autorità Giudiziaria.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire ritardi, mentre altro convogli a lunga percorrenza vengono deviati su un percorso alternativo via Ravenna e Lugo, con possibili limitazioni. Anche i treni regionali – si comunica – potrebbero subire cancellazioni o variazioni nel tragitto.

Inoltre, "il treno FR 9802 Pescara (5:00) – Milano Centrale (9:35) oggi è instradato sul percorso alternativo da Rimini a Faenza via Ravenna e Granarolo. Non ferma a Forlì; ferma a Faenza. I passeggeri diretti a Forlì possono proseguire il viaggio da Faenza con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia. Il treno FR 8802 Ancona (5:20) – Milano Centrale (9:30) da Rimini viaggia come nuovo treno FR 8804 Ancona (6:20) – Milano Centrale (10:10). Il treno FR 8806 Pescara (6:00) – Milano Centrale (11:10) oggi termina la corsa a Pesaro. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno FR 9802 Pescara (5:00) – Milano Centrale (9:35). Il treno FR 8804 Ancona (6:20) – Milano Centrale (10:10) oggi è instradato sul percorso alternativo da Rimini a Castelbolognese via Ravenna e Lugo. Non ferma a Cesena, Forlì e Faenza. Il treno Intercity 603 Milano Porta Garibaldi (5:09) – Lecce (16:51) oggi è instradato sul percorso alternativo da Faenza a Rimini via Ravenna e Granarolo. Non ferma a Forlì e Cesena".