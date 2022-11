Cadavere nel fiume Livenza, è di Doriano Tomaselli: era scomparso da sabato scorso Il 71enne di La Salute di Livenza, in Veneto, era scomparso da sabato scorso. Il suo corpo è stato rinvenuto a Porto Falconera.

A cura di Biagio Chiariello

Sono finite nel peggiore dei modi le ricerche di Doriano Tomaselli, il settantunenne di La Salute di Livenza, di cui non si avevano più notizie da sabato scorso. È suo, come riporta il Gazzettino, il corpo recuperato a Porto Falconera, a Caorle, lunedì scorso 31 ottobre, dopo che un passante aveva notato quella sagoma nei pressi dell'argine sul fiume Livenza.

A denunciare la scomparsa dell'uomo erano sono stati i figli nella mattina di domenica 30 ottobre, preoccupati per l'inusuale mancanza di notizie del papà. Dopo averlo cercato al telefono e non ricevendo risposta, si erano recati a La Salute, dove il 71enne vive da solo, per sincerarsi delle sue condizioni. Del genitore però non c'era traccia. In casa era tutto in ordine e la sua automobile era regolarmente parcheggiata fuori dell'abitazione. Così avevano presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri di San Stino di Livenza.

Il giorno, 31 ottobre, dopo è arrivata la segnalazione: un corpo senza vita di una persona sul fiume, a Ottava Presa di Caorle. Sul posto carabinieri della stazione di Caorle assieme ai vigili del fuoco del locale distaccamento. Immediatamente sono scattate le ricerche lungo l'argine del Livenza.

Dalla centrale operativa dei vigili del fuoco di Mestre hanno allertato anche i sommozzatori e il nucleo elicotteristi. Nel frattempo i vigili del fuoco hanno setacciato il grande fiume nel tratto compreso tra La Salute e Caorle.

Proprio a Ottava Presa i sommozzatori sono scesi in acqua scandagliando il fiume mentre dall'alto con l'elicottero i colleghi hanno sorvolato il corso d'acqua fino a quasi alla foce. E alla fine il cadavere è stato recuperato: è quello di Doriano Tomaselli. Probabile che l'uomo stesse passeggiando lungo l'argine del Livenza quando è inciampato, forse per un malore, è sia finito in acqua.