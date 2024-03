Cadavere di una 70enne ritrovato nella sua casa a Foggia: “È morta da 2 mesi” Il corpo senza vita di una signora di circa 70 anni, in uno stato avanzato di decomposizione, è stato trovato in un appartamento di Viale Virgilio a Foggia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Macabra scoperta quella avvenuta nel pomeriggio di oggi, 12 marzo, a Foggia: il corpo senza vita di una signora di circa 70 anni, in uno stato avanzato di decomposizione, è stato rinvenuto nel suo appartamento alle periferie del capoluogo pugliese.

Era stata un'amica della donna a segnalare alle autorità che qualcosa non andava. Da tempo cercava di mettersi in contatto con la sua conoscente, ma quest'ultima non le rispondeva mai. Così, dopo la segnalazione al numero di emergenza 113 da parte della stessa donna, è intervenuta la polizia. Gli agenti hanno fatto dunque la drammatica scoperta. La donna abitava in Viale Virgilio.

Da un primo esame cadaverico eseguito dal medico legale, pare che il decesso risalga a circa due mesi fa e che sia stata causata da motivi naturali, come riportano alcuni giornali locali.

Sul luogo dell’accaduto, la polizia, affiancata dai vigili del fuoco, sta attualmente cercando di localizzare eventuali parenti della signora, la quale, secondo le prime informazioni, sembrerebbe essere stata affetta da sindrome da accumulo compulsivo.

IN AGGIORNAMENTO