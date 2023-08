Caccia al 21enne Sacha Chang, eventi annullati e allarme tra i residenti: “Attenzione, è pericoloso” Anche oggi l’attività degli oltre cento carabinieri giunti sul posto prosegue alla ricerca del giovane che ha ucciso padre e amico di famiglia nel Cuneese, scappando tra i boschi a piedi. In zona cresce la paura dopo che il giovane è stato indicato come pericoloso.

A cura di Antonio Palma

Nonostante una caccia all’uomo senza sosta, del 21enne Sacha Chang per ora non c’è straccia e nel Cuneese aumenta la paura dei residenti dopo che il giovane è stato indicato come pericoloso e affetto da problemi psicologici. Il 21enne di origine olandese che ha ucciso a coltellate il padre 65enne e un amico di famiglia, che li stava ospitando nella casa vacanze, è scappato tra i boschi della val Corsaglia, nel Monregalese, ma ha fatto perdere le sue tracce.

Da due giorni e due notti decine di uomini delle forze dell’ordine gli stanno dando la caccia con l’ausilio di cani ed elicotteri ma di lui per ora non è stato trovato alcun segnale. Anche oggi l’attività degli oltre cento carabinieri giunti sul posto prosegue con il terzo giorno di ricerche, che non sono state mai interrotte. Secondo gli inquirenti, il ragazzo è scappato a piedi dopo il duplice delitto senza altri indumenti né armi e per di più in una zona che non conosce. Potrebbe essere disorientato e questo rende ancora più difficile ipotizzare o anticipare i suoi possibili spostamenti. Inoltre la zona è fitta di vegetazione e difficile da presidiare.

Ci sono state alcune segnalazioni sempre in zona ma il 21enne si aggira nell'area boschiva ed evita ogni incontro con altri. Nonostante questo, però, ovviamente nei piccoli comuni della zona cresce la paura visto l’intenso dispiegamento delle forze dell’ordine che si spostano continuamente provvedendo anche a chiusure momentaneamente di strade e passaggi per entrare in azione.

Nella zona alcuni comuni come quello di Roburent hanno deciso anche di annullare alcuni eventi programmati all’aperto per evitare situazioni di pericolo, anche se ovviamente è solo un fatto precauzione. “Non è piacevole annullare eventi programmati da mesi ma è impossibile prevedere i movimenti e le intenzioni di un ragazzo con disturbi psichici” spiegano dalla comune piemontese. “Fate attenzione, è pericoloso” è l’allarme lanciato da amministratori locali e forze dell’ordine.

Oltre alla foto è stato diffuso il suo identikit: Sacha Chang è biondo, alto circa un metro e 75 centimetri. Al momento della fuga indossava un paio di pantaloncini e una maglietta grigia sporca di sangue. "È assolutamente sconsigliato andare nel bosco. Se qualcuno lo vede non deve intervenire ma consultare le forze dell'ordine italiane. Se lo avvistate, avvisate immediatamente le forze dell'ordine tramite il 112 e non avvicinatelo” recita un avviso rilanciato sui social dalle amministrazioni locali.