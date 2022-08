“Buon viaggio dolci angeli”: commozione ai funerali di Alessia e Giulia, uccise dal treno a Riccione Nella chiesa di Castenaso i funerali pubblici di Alessia e Giulia, le due sorelle di 15 e 17 anni anni travolte da un treno alla stazione di Riccione. Fiori bianchi e ricordi per le due ragazze.

A cura di Susanna Picone

Funerali Alessia e Giulia– foto Beppe Facchini/Fanpage.it

Una cerimonia pubblica aperta a tutti perché Alessia e Giulia, le due sorelle travolte e uccise da un treno a Riccione, erano molto amate in paese. È quello che hanno chiesto per oggi i familiari delle due adolescenti – Alessia e Giulia avevano 15 e 17 anni – per l’ultimo saluto nella loro Castenaso, nella provincia di Bologna, dove il sindaco ha proclamato per oggi il lutto cittadino. Il padre delle due ragazze, insieme ai parenti, all'arrivo in chiesa si è fermato in lacrime davanti alle bare bianche delle figlie, sui lati sono incisi i loro nomi.

Alessia e Giulia

"Affranti per l'immatura e tragica scomparsa delle adorate Giulia ed Alessia il papà Vittorio, la mamma Tania, Stefania, nonna Giulia, nonna Tatiana, Pierpaolo con Alexandra, Emily e i parenti tutti annunciano che i funerali si terranno venerdì 5 agosto alle ore 10.30 nella chiesa della Madonna del Buon Consiglio di Castenaso, dove parenti ed amici potranno salutare Giulia ed Alessia a partire dalle ore 8”, il messaggio diffuso ieri per volere della famiglia. La camera ardente è stata aperta alle 8 del mattino.

Le bare bianche delle due sorelle in chiesa

Sono arrivati tanti parenti, amici e residenti. Una processione composta e silenziosa. Sulle bare bianche delle due sorelle, accanto alle loro foto, tanti mazzi di fiori, con girasoli rose e gerbere bianche. Sul libro dei ricordi tante frasi pieno di affetto e commozione per le due sorelle. "Buon viaggio angeli”, recita un messaggio. Un’altra amica scrive: "Sarete sempre i miei raggi di sole". "Dolcissime e bellissime bambine, per sempre con noi", si legge ancora.

Messaggi per le due sorelle lasciati fuori dalla chiesa

Sono ancora tanti i dubbi su quanto accaduto alle due sorelle di Castenaso, morte dopo una serata trascorsa insieme in discoteca. Al mattino di domenica scorsa, dopo che un ragazzo le aveva accompagnate in stazione, si è consumata la tragedia. Dalle testimonianze di chi le ha viste negli ultimi minuti prima dell'incidente non si è riusciti finora a ricostruire il motivo esatto del perché le due ragazze si trovassero sui binari. L’inchiesta prosegue ma a molte domande, forse, non ci sarà mai una risposta.