Brucia la sua casa, a 13 anni salva le sorelline, la mamma e il papà disabile dall'incendio a Polcenigo A 13 anni ha salvato le sorelline, il papà e la mamma dall'incendio che ha avvolto il loro appartamento a Polcenigo (Pordenone). La mamma del minore è stata condotta in ospedale per accertamenti dopo aver inalato fumi tossici.

A cura di Gabriella Mazzeo

A 13 anni ha salvato le tre sorelline di 5 e 9 anni dall'incendio della sua casa, un appartamento situato al primo piano di una palazzina composta da cinque unità abitative a Polcenigo. Il bambino è riuscito a portare in salvo anche il papà invalido. A lanciare l'allarme alla sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Pordenone sarebbe stata la mamma dei minori, che aveva inalato fumi di combustione.

Al loro arrivo, i vigili del fuoco si sono occupati di spegnere le fiamme nell'appartamento, ma hanno trovato la famigliola già fuori casa. A salvarli era stato il pronto intervento del 13enne che ha spiegato ai soccorritori che in casa non era fortunatamente rimasto nessuno.

La mamma del 13enne è stata affidata alle cure dei sanitari intervenuti sul posto per il primo soccorso. Dopo una prima visita, è stato deciso il suo trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti.

L'incendio sarebbe partito dalla cucina dell'appartamento per cause che al momento sono ancora da accertare. I vigili del fuoco hanno bonificato le parti danneggiate dalle fiamme e hanno effettuato controlli approfonditi per accertarsi che non vi fossero residui di gas combustibili nello stabile.

Il Comune di Polcenigo è intervenuto per fornire supporto alla famiglia della quale fanno parte quattro minorenni. Considerando la temporanea inagibilità dell'appartamento, purtroppo distrutto dalle fiamme, il marito e i figli sono stati accompagnati presso l'abitazione di un parente che ha offerto loro una temporanea ospitalità mentre proseguono gli interventi di messa in sicurezza dello stabile.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità dopo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme e bonificare l'area. Il tutto è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 15 novembre e l'intervento si è concluso diverse ore dopo il primo allarme, intorno alle 17.30.