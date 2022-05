Brindisi, assalto armato al furgone dei panini: feriti un cliente, il titolare e la madre Rapina con sparatoria alla paninoteca ambulante di Torre Canne. I malviventi si sono fatti consegnare consegnare l’incasso, ma il titolare e un cliente hanno reagito…

Una rapina è finita nel sangue fra mezzanotte e l’una di stanotte (lunedì 30 maggio) a Torre Canne, marina di Fasano, in Puglia. I malviventi hanno rapinato il furgone di una paninoteca situato lungo via Messina nei pressi della villetta. Dopo essersi fatti consegnare l’incasso, il titolare e un cliente hanno reagito e iniziato a inseguirli scatenando la reazione di uno dei rapinatori che ha aperto il fuoco e ha colpito il titolare, sua madre e un cliente. I due uomini sono rimasti feriti alle gambe mentre la donna è stata colpita all’addome.

Sono stati subito ricoverati nell’ospedale “Perrino” di Brindisi, nessuno sarebbe in pericolo di vita. Ma le condizioni della donna sono gravi ed è stato necessario un intervento chirurgico nella notte. Gli altri due, invece, sono stati già dimessi

Ora però è caccia al commando di malviventi. I rapinatori erano in tre (probabilmente un quarto complice attendeva in auto) e hanno agito a ridosso dell’orario di chiusura approfittando della quasi totale assenza di avventori (era presente solo un cliente poi rimasto ferito). Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Fasano e del comando provinciale di Brindisi. I sopralluoghi sul luogo della rapina sono tuttora in corso.

Intanto la Procura di Brindisi ha aperto un fascicolo e gli inquirenti valuteranno se contestare l’accusa di lesioni personali aggravate o quella di plurimo tentato omicidio in attesa di conoscere l’esatta diagnosi dei feriti e dei primi accertamenti sul luogo della rapina.