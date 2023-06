Botte alla moglie fino a farle perdere conoscenza perché non vuole rubare al supermercato: arrestato A Rivoli, nel Torinese, un uomo è stato arrestato dopo aver picchiato la moglie che si era rifiutata di rubare della merce in un supermercato. Lei sarà trasferita in una struttura protetta.

A cura di Ida Artiaco

Ha picchiato la moglie fino a farle perdere conoscenza perché si è rifiutata di rubare al supermercato. Così, un italiano di 51 anni, è stato arrestato a Rivoli, nel Torinese.

Tutto è cominciato qualche giorno fa quando una donna di mezza età, di qualche anno più anziana del marito, è arrivata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Rivoli: semi cosciente, era svenuta da poco e aveva un taglio sulla mano destra. I medici hanno capito subito che è stata vittima di un'aggressione e così hanno allertato il 112.

Dopo poco sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Rivoli, che hanno dato il via alle indagini, da cui è emerso che il responsabile era il marito.

L'uomo era alticcio quando domenica pomeriggio scorso ha chiesto alla donna di rubare della merce in un supermercato. Ma al rifiuto di lei, lui l'ha aggredita e ha anche danneggiato la sua auto per impedirle di fuggire. Poi, ha cominciato a vagare per le strade di Rivoli, dove è stato raggiunto dai militari, che l'hanno bloccato, portato in caserma e infine arrestato.

Nelle tasche dell'uomo sono stati trovati un coltellino e un grammo di hashish, motivo per il quale è stato segnalato come assuntore alla prefettura. La moglie è stata curata e rimandata a casa con cinque giorni di prognosi. Sarà trasferita in una struttura protetta.