Bomboletta gli scoppia in mano durante dei lavori in casa, morto 68enne a San Vito al Tagliamento L'uomo stava eseguendo una riparazione all'esterno della sua abitazione nel Friuliano. Sarebbe morto sul colpo. Indagini dei Carabinieri.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Un incidente domestico si è trasformato in tragedia a San Vito al Tagliamento, in Friuli Venezia Giulia, dove un sessantottenne ha perso la vita in seguito all’esplosione di una bomboletta di poliuretano che stava utilizzando per effettuare una riparazione in casa. La tragedia si è consumata nella zona di via Montello, una tranquilla area residenziale del comune in provincia di Pordenone.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava maneggiando il contenitore, delle dimensioni di una bomboletta di schiuma da barba, quando il poliuretano è improvvisamente esploso nelle sue mani. L’incidente è avvenuto all’aperto, nel cortile della sua abitazione, rendendo ancora più evidente il rumore della deflagrazione. Lo scoppio, sebbene circoscritto e di entità apparentemente minima, è stato sufficiente a provocare lesioni gravissime all’altezza dello sterno, rivelatesi purtroppo fatali.

Ad accorgersi dell'accaduto sono stati un vicino di casa e la cognata, richiamati dal suono sordo dell’esplosione. Entrambi si sono precipitati per verificare cosa fosse successo e, trovandosi di fronte alla scena, hanno subito allertato i soccorsi. Nonostante l’intervento tempestivo del personale sanitario, giunto sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri della stazione locale, il sessantottenne è deceduto poco dopo a causa delle ferite riportate.

Il corpo è stato trasferito all’Ospedale Civile Santa Maria degli Angeli di Pordenone, dove verranno effettuati ulteriori accertamenti. Sul luogo dell’incidente, i militari dell’Arma hanno avviato un’indagine per ricostruire nei dettagli la dinamica dell’evento. Al momento, non si esclude che possano essere stati fattori ambientali o tecnici a provocare l’esplosione, sebbene la bomboletta pare non presentasse apparenti anomalie prima dell'incidente.

L’esplosione, pur essendo violenta, non ha causato danni alle strutture circostanti né alle altre persone presenti nei paraggi. Tuttavia, l’accaduto ha scosso profondamente la comunità locale, dove l’uomo era ben conosciuto. La notizia si è rapidamente diffusa, suscitando sgomento e cordoglio tra i residenti.

Nel frattempo, le indagini proseguiranno per chiarire le circostanze che hanno portato alla tragica esplosione.