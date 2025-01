Bomba d’acqua a Firenze, si fermano anche i tram: strade sommerse. Allagata anche Vaglia La Toscana è stata travolta dal maltempo. Firenze è sommersa dall’acqua, con strade trasformate in fiumi. Le linee tramviarie T1 e T2 sono state interrotteMassima attenzione ai fiumi, il cui livello è aumentato a causa delle forti piogge. Il governatore Giani: “Il Mugnone sta raggiungendo la piena” Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Biagio Chiariello

Non solo disagi in Liguria, ma il maltempo ha colpito anche la Toscana nella giornata di oggi, martedì 28 gennaio. Firenze è stata investita da un violento nubifragio con pioggia battente e raffiche di vento che hanno reso critica la circolazione.

La polizia municipale segnala interventi in corso per allagamenti in diverse aree della città, dall’Oltrarno al Galluzzo, inclusi i sottopassi. Numerosi rami sono caduti a causa del maltempo. Chiusa a 15 km dal capoluogo la statale 65 della Futa in entrambe le direzioni.

La situazione a Firenze, strade allagata e tramvia chiusa

A causa degli allagamenti nel capoluogo toscano, le linee tramviarie T1 e T2 sono state interrotte. In città, circa una ventina di strade risultano completamente sommerse dall’acqua. Disagi anche sulla Firenze-Pisa-Livorno, dove si segnalano esondazioni tra lo svincolo di Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa, in direzione Firenze, con traffico rallentato.

Sull’app Info Mobilità del Comune sono disponibili aggiornamenti in tempo reale sulle strade allagate. Alle 8:30 è stata chiusa via delle Cascine con blocco temporaneo del traffico, mentre poco prima delle 10 lo stesso provvedimento è stato adottato per vicolo di San Marco Vecchio.

Allagamenti sono stati segnalati in diverse vie della città, tra cui via Artemisia Gentileschi, via Livorno, via San Bartolo a Cintoia, viale Undici Agosto, via Luigi Lanzi, via Incontri, via Pisacane, via della Pietra, via Dino del Garbo, via delle Bagnese, via San Piero a Quaracchi, viale Milton, via di Soffiano, viale Corsica, via del Fossetto, via di Rifredi e piazza Dalmazia.

In via di San Leonardo il traffico risulta rallentato a causa di un restringimento della carreggiata, mentre il sottopasso di via Circondaria è completamente allagato.

"Prudenza negli spostamenti e alla guida". È L'appello su X della sindaca di Firenze Sara Funaro. "Una forte perturbazione improvvisa sta interessando Firenze e la Città metropolitana. Diversi sottopassi e strade sono interessati da allagamenti. La situazione è sotto controllo ed in miglioramento", aggiunge la sindaca.

Allagata Vaglia. Governatore Giani: "Il Mugnone sta raggiungendo la piena"

In provincia, alcune strade del comune di Vaglia sono state chiuse al traffico, mentre l’amministrazione invita i cittadini a limitare gli spostamenti allo stretto necessario. Anas riaprirà la strada appena sarà possibile.

Le piogge hanno causato l'esondazione di un torrente e la colata di fango e detriti sulla carreggiata.

Acqua alta nel Mugnone

Sui social è sta segnalato che il guado di Pian di Mugnone è allagato, così come le strade da Caldine a Pian di Mugnone.

È il governatore toscano Eugenio Giani ad evidenziarlo su Facebook: "Il Mugnone sta raggiungendo il colmo di piena al primo livello di guardia a Firenze senza particolari criticità sotto attenzione del sistema di Protezione Civile. Il Lamone a Marradi ha superato il secondo livello di guardia dove sono caduti più di 60 mm nelle ultime tre ore. Perturbazione in spostamento verso est" scrive il presidente della Regione Toscana.