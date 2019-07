Due ragazze di 17 e 19 anni hanno perso la vita nelle scorse ore in Trentino alto Adige a seguito di un drammatico incidente stradale in cui è rimasta coinvolta l'auto su cui viaggiavano e che non ha lasciato loro scampo. Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di martedì 23 luglio, poco prima delle 19, lungo le strade della val Ridanna, in provincia di Bolzano. Le due vittime sono la 17enne Miriam Volgger residente a Racines e la 19enne Irina Senn residente invece a Vipiteno. Le due giovani hanno trovato una morte orribile dopo che l'auto su cui si trovavano è andata fuori strada precipitando nel vuoto per diversi metri prima di schiantarsi in fondo a una scarpata.

Le due vittime avevano appena finito il turno di lavoro in una baita della zona e stavano tornando a casa insieme ad altre due donne loro colleghe che sono rimaste gravemente ferite: una ragazza di 19 anni che guidava la vettura e un'altra passeggera di 41 anni. Dopo l'allarme sul posto sono subito giunti numerosi soccorritori ma il loro lavoro si è rivelato subito molto difficoltoso per via della zona impervia in cui è caduta la vettura. I soccorritori hanno dovuto lavorare a lungo per poter estrarre le quattro donne dalle lamiere contorte della vettura ma quando ci son riusciti per due di loro purtroppo non vi è stato nulla da fare.

Soccorse e riportate sulla strada invece le altre due rimaste ferite. Per loro è stato necessario l'intervento di due elicotteri di emergenza che hanno provveduto poi al trasporto negli ospedali di Bolzano e Vipiteno dove sono attualmente ricoverate. nessuna del due sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'accaduto anche i carabinieri che ora indagano per accertare le cause del fatale incidente. Secondo una prima ricostruzione, le quattro donne stavano tornando a valle lungo una strada forestale quando la loro auto, forse per un guasto tecnico, è uscita di strada e precipitata per alcune centinaia di metri.