Bologna, due incidenti stradali in poche ore: 3 morti, gravissimo un bambino Due persone morte carbonizzate nella notte vicino al confine con San Lazzaro di Savena. In un incidente sulla A14 morta una donna, gravissimo il nipotino. Scontro frontale con una vittima questa mattina anche nel Forlivese.

A cura di Susanna Picone

È stata una notte drammatica sulle strade di Bologna. Alle 2,15, in un incidente alla periferia della città, vicino al confine con San Lazzaro di Savena, sono morte due persone. Per cause al vaglio della polizia locale, che ha eseguito i rilievi, un’auto su cui viaggiavano un 31enne e un 36enne di origine moldava, mentre stava percorrendo viale Sergio Cavina ed era diretta alla rotonda Italia, entrando nella rotonda Decorati al Valor Militare è finita fuori strada. Ha terminato la corsa nella scarpata laterale e dopo essersi capottata, la vettura ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118, ma per le due persone a bordo non c’era ormai nulla da fare. Nessun altro veicolo è stato coinvolto.

Scontro camion-camper sull’A14: muore una donna, bambino in prognosi riservata

Poche ore prima un altro grave incidente stradale si è verificato sull’autostrada A14 Bologna-Taranto. A Bologna, in carreggiata nord, c’è stato un tamponamento tra un campione e un camper. Cinque le persone soccorse dal 118, tra cui anche un bambino. Una donna è rimasta uccisa, il piccolo di 9 anni – nipote della vittima – è stato accompagnato d'urgenza, in codice di massima gravità, all'Ospedale Maggiore. Il bambino è ancora ricoverato in Rianimazione, in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno estratto i feriti dalle lamiere del camper, e anche il personale di Autostrade per l'Italia. Il 118 ha soccorso il marito della donna, l'altra nipote di 12 anni e il padre dei bambini. La famiglia è residente a Cagliari.

Scontro frontale tra auto nel Forlivese, un morto

Un altro tragico incidente stradale questa mattina sulla Via Emilia a Forlimpopoli, nel Forlivese. Poco dopo le 8 del mattino due auto che transitavano sulla strada statale si sono scontrate frontalmente. A scontrarsi una Citroen condotta da una giovane e una Fiat Punto con al volante un anziano. L'urto, violentissimo, non ha dato scampo all'anziano, che è morto sul colpo. La giovane, soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata in gravi condizioni al trauma center del Bufalini di Cesena. All’altezza del chilometro 42 la circolazione è stata provvisoriamente deviata su strade secondarie per permettere le operazioni di soccorso. Sul luogo dell'incidente, oltre ai Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118 sono intervenuti anche i tecnici dell'Anas e i Carabinieri.