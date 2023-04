Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di sabato 8 aprile regione per regione I dati dei bollettini Covid di oggi sabato 8 aprile 2023, sul numero aggiornato di contagi, morti e ricoveri nelle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il bollettino Covid con i dati di oggi, sabato 8 aprile 2023, vigilia di Pasqua, con i numeri in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid regione per regione, tra quelle ancora disponibili. Il bollettino nazionale da tempo è settimanale – l'ultimo è stato diffuso venerdì scorso – ma molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno.

Di seguito, dunque, i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid in Toscana, oggi 130 nuovi casi e 1 morto

Sono 130 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana. Al momento risultano pertanto 6.981 positivi, +0,5% rispetto a ieri. Di questi 163 (1 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 7 (1 in più) si trovano in terapia intensiva. La lista dei decessi si aggiorna con 1 nuovo decesso: si tratta di una donna di 70 anni.

Covid in Veneto, oggi 430 contagi e 3 decessi

Sono stati 430 i nuovi contagi Covid in Veneto nelle ultime 24 ore, leggermente in risalita rispetto al dato di ieri (376) Si registrano anche 3 vittime. Il totale delle infezioni sale a 2.710.354 dall'inizio della pandemia, quello dei decessi a 16.771. Quanto ai numeri relativi alle ospedalizzazioni, i pazienti ricoverati in ospedale in area non critica sono 788 (-12), quelli in terapia intensiva sono 24 (+2).

In aggiornamento.