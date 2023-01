Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di sabato 7 gennaio regione per regione I dati di oggi, sabato 7 gennaio 2023, in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid in aggiornamento dalle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

A cura di Susanna Picone

I dati di oggi, sabato 7 gennaio, in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid. Nonostante il bollettino sia diventato settimanale come deciso dal ministero della Salute – l'ultimo è stato diffuso ieri – molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno.

Ecco dunque di seguito i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid Toscana, oggi 156 nuovi casi e nessun decesso

Sono 156 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.573.851. Eseguiti 219 tamponi molecolari e 1.105 antigenici rapidi: di questi l'11,8% (70,9 per le prime diagnosi) è risultato positivo, in calo di 4 punti percentuali rispetto a ieri quando era stato del 15,9%. Nessun decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore.

Covid Veneto, 384 nuovi casi e un decesso

Sono 384 i nuovi casi registrati in Veneto nella giornata dell'Epifania, con un decesso; il totale dei contagi a livello regionale è di 2.657.870, quello dei morti è 16.381. I positivi ufficiali in isolamento sono 36.998, 69 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Nei reparti ospedalieri aumentano leggermente (+8) i ricoveri in area non critica, che sono 1.544, mentre restano invariati (74) quelli in terapia intensiva.

Covid Puglia, oggi 456 positivi e 2 morti

Sono 456 i nuovi casi di infezione al Covid-19 su 3.429 test compiuti nelle ultime ore in Puglia con una percentuale di contagi del 13,3% (ieri 19%). Due i decessi rispetto ai 5 di ieri. Le persone attualmente positive sono 18.904, 253 quelle ricoverate in area non critica, 17 in terapia intensiva (ieri 18).

Covid Calabria, oggi 279 contagi e una vittima

Sono 279 i nuovi contagi da Covid 19 in Calabria dove, nelle ultime 24 ore, si registra anche una vittima, con il totale da inizio pandemia che sale a 3.238. In calo il tasso di positività che passa dal 24,16% di ieri al 16,44% di oggi. Negli ospedali resta stabile il numero dei ricoverati, sia in area medica (174) che in terapia intensiva (10).

Covid Friuli Venezia Giulia, oggi 96 nuovi casi e 2 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 977 test e tamponi sono state riscontrate 96 positività al Covid 19. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 222. Lo rende noto la Direzione centrale salute della Regione Fvg nel bollettino quotidiano. Oggi si registrano i decessi di 2 persone, di cui 1 a Udine e 1 a Pordenone.

Covid Sardegna, 159 nuovi casi e un morto

In Sardegna si registrano oggi 159 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 118 diagnosticati con tampone antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 845 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 7 (-1). I pazienti ricoverati in area medica sono 122 (come ieri). 5935 sono i casi di isolamento domiciliare (-64). Si registra un decesso di una donna di 76 anni.

Covid Campania, oggi 439 positivi e nessun decesso

Secondo i dati del bollettino della Regione Campania sono 439 i neo positivi al Covid su 3443 test esaminati. A fronte di una netta diminuzione di test rispetto a ieri, il tasso di incidenza passa dal 15,45% a 12,75%. Nessun decesso. Negli ospedali restano invariati a 17 i posti letto occupati nelle terapie intensive; in leggero aumento i ricoveri in degenza con 363 posti letto occupati (+3 rispetto a ieri).

