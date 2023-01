Bollettino Covid, in Italia 135.990 contagi e 775 morti per Coronavirus nella settimana 30 dicembre-5gennaio: i dati I contagi e decessi Covid in Italia nella settimana dal 30 dicembre al 5 gennaio: nel bollettino pubblicato oggi si contano 135.990 nuovi casi e 775 morti negli ultimi 7 giorni.

Sono 135.990 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nella settimana da venerdì 30 dicembre 2022 a giovedì 5 gennaio 2023. È quanto emerge dal nuovo bollettino settimanale del Ministero della Salute pubblicato oggi, venerdì 6 gennaio.

Il bollettino della settimana scorsa registrava 122.110 contagi e 706 morti per Coronavirus. Ora sono in totale 25.279.682 i contagi da inizio pandemia, 406.182 gli attuali positivi, 185.417 in totale le vittime, con un incremento negli ultimi sette giorni di 775 morti. I guariti sono in totale di 24.688.083.

Nell'ultima settimana effettuati 855.823 tamponi per un tasso di positività al 15,9%.

Ricoveri in area medica e terapia intensiva

Nel periodo dal 30 dicembre al 5 gennaio si registra stabilità nel numero dei pazienti ricoverati per Covid. In terapia intensiva ci sono al momento un totale di 319 ricoverati (rispetto ai 314 della settimana precedente), mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 7716.

Le vaccinazioni Covid in Italia

Secondo il report sulle vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia aggiornato con i dati di oggi, venerdì 6 gennaio, sono state somministrate fino ad ora 143.440.480 dosi. Sono 48.712.766 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, una cifra pari a circa il 90,22% della popolazione over 12. Sono 5.675.250 le persone che ad oggi hanno ricevuto la seconda dose booster, il 29,68 % della popolazione potenzialmente oggetto di dose booster che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno 4 mesi. I bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto almeno una dose sono 1.409.809.