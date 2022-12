Bollettino Covid, in Italia 122.110 contagi e 706 morti per Coronavirus nella settimana 23-29 dicembre: i dati Calano in Italia i contagi e decessi Covid nella settimana dal 22 al 29 dicembre: è quanto è emerso dal bollettino appena pubblicato secondo il quale ci sono stati 122.110 nuovi casi e 706 morti negli ultimi 7 giorni. In diminuzione anche il numero dei tamponi.

Sono 122.110 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nella settimana da venerdì 23 dicembre a giovedì 29 dicembre 2022. È quanto emerge dal nuovo bollettino settimanale del Ministero della Salute pubblicato oggi, venerdì 30 dicembre.

Numeri in calo per i contagi dunque visto che il precedente bollettino della scorsa settimana registrava 137.599 contagi settimanali. Calano anche gli attuali positivi che sono ora 417.661. Sono 25.143.705 i contagi totali nel nostro Paese dall'inizio della pandemia. Nell'ultima settimana effettuati 807.118 tamponi (in diminuzione rispetto ai 7 giorni precedenti) per un tasso di positività che è salito al 15,1% (dal 13,5% per un aumento pari al 1,6%).

Diminuiscono questa settimana anche i decessi Covid che sono stati 706 negli ultimi sette giorni, rispetto ai 798 della passata rilevazione, per un totale di 184.642 decessi dall'inizio della pandemia. I guariti sono in totale di 24.541.402.

Ricoveri in area medica e terapia intensiva

Nel periodo dal 23 al 29 dicembre si registra stabilità nel numero dei pazienti ricoverati per Covid, sia nei normali reparti sia di quelli in terapia intensiva. In terapia intensiva ci sono al momento un totale di 314 ricoverati (rispetto ai 312 della settimana precedente), mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 8.288 in tutto contro gli 8.753 della settimana scorsa.

Le vaccinazioni Covid in Italia

Secondo il report sulle vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia aggiornato con i dati di oggi, venerdì 30 dicembre, sono state somministrate fino ad ora 143.359.599 dosi. Sono 48.711.854 le persone che hanno ricevuto le due dosi del primo ciclo o il vaccino monodose, una cifra pari a circa il 91,59% della popolazione interessata. Sono 40.422.467 le persone che hanno ricevuto la terza dose, pari all'84,74% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale. Sono 5.605.070 quelli che hanno ricevuto la quarta dose. I bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto almeno una dose sono 1.409.658.