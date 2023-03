Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di sabato 18 marzo regione per regione I dati Covid di oggi, sabato 18 marzo 2023, sul numero aggiornato di contagi, morti e ricoveri nelle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

A cura di Chiara Ammendola

Il bollettino Covid con i dati di oggi sabato 18 marzo 2023, con i numeri in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid regione per regione, tra quelle ancora disponibili. Il bollettino nazionale è diventato da tempo settimanale ma molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno.

I numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid Puglia, oggi 2 morti e 161 nuove positività

Oggi in Puglia si registrano 161 nuovi casi di positività su 3.021 test per una incidenza del 4,2%. Si registrano due decessi. I nuovi casi sono così distribuiti: 64 in provincia di Bari, 2 nella Bat, 15 in provincia di Brindisi, 11 nel Foggiano, 21 in provincia di Lecce, 14 in quella di Taranto. Delle 1.706 persone attualmente positive 71 (4 in meno rispetto a ieri) sono ricoverate in area non critica e 3 in terapia intensiva (come ieri).

Covid Toscana, oggi 157 casi e 2 decessi

Sono 157 i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove si registrano anche 2 decessi. Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 290 tamponi molecolari e 1.750 tamponi antigenici rapidi: di questi il 7,7% è risultato positivo. I ricoveri sono 143 (7 in meno rispetto al giorno prima) di cui 8 (+1) in terapia intensiva. Al momento in Toscana risultano 7.415 positivi, +0,7% rispetto a ieri.

Covid Veneto, 505 nuovi positivi e un morto

Nelle ultime 24 ore, nella Regione Veneto, sono stati registrati 505 nuovi positivi e un decesso. Continua la crescita dei positivi attuali, che sono 17.905, +321 rispetto alle 24 ore precedenti. Nelle strutture ospedaliere c'è stato un lieve calo dei ricoveri nei reparti meno gravi, 854 (-14), mentre i numeri in terapia intensiva sono tornati a 25 (-3).

Covid Calabria, oggi 56 contagi e 2 morti

Secondo i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aa.Ss.Pp. della Regione Calabria, sono 56 i nuovi contagi registrati (su 1.331 tamponi effettuati), +56 guariti e 2 morti (per un totale di 3.362 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -2 attualmente positivi, +3 ricoveri (per un totale di 77) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 3).