Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di martedì 14 marzo regione per regione I dati Covid di oggi, martedì 14 marzo 2023, sul numero aggiornato di contagi, morti e ricoveri nelle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il bollettino Covid con i dati di oggi, martedì 14 marzo 2023, con i numeri in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid regione per regione, tra quelle ancora disponibili. Il bollettino nazionale è diventato da tempo settimanale ma molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno. Oggi i numeri potrebbero essere in leggero aumento rispetto a quelli di ieri, ancora influenzati dal cosiddetto effetto weekend, quando si fanno meno tamponi.

Di seguito, dunque, i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid Veneto, oggi 804 nuovi casi e 5 decessi

Sono 804, contro i 107 di ieri, i nuovi casi di Covid-19 registrati ufficialmente in Veneto. Il bollettino regionale segnala 5 decessi, con il totale che sale a 16.706 vittime dall'inizio della pandemia. Salita moderata dei positivi segnalati al sistema regionale, pari a 17.368, 262 in più. La situazione clinica vede 895 ricoveri in area non critica (+298)) e 27 (+5) in terapia intensiva.

Leggi anche Bollettino Covid, i dati di contagi e morti in Italia di domenica 12 marzo regione per regione

Covid Toscana, oggi 352 nuovi casi e 2 decessi

Sono 352 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 90 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 262 con test rapido. Al momento risultano pertanto 7.328 positivi, -1,8% rispetto a ieri. Di questi 152 (1 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 5 (4 in meno) si trovano in terapia intensiva. La lista dei decessi si aggiorna con 2 nuovi morti: 2 donne, con un'età media di 93,5 anni.

Covid Umbria, oggi 89 contagi e 3 morti

I nuovi casi registrati in Umbria nelle ultime 24 ore sono stati 89. Risultano anche 82 guarigioni e 3 decessi (totale 2.460 dall’inizio della pandemia). Alla data del 14 marzo le persone positive ricoverate negli ospedali umbri sono 78, di cui 49 in area medica Covid, 29 in altri reparti ospedalieri e 0 in terapia intensiva (l’ultima volta era accaduto il 13 ottobre 2022).

In aggiornamento.