Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di giovedì 2 febbraio regione per regione I dati di oggi, giovedì 2 febbraio 2023, sul numero aggiornato di contagi, morti e ricoveri Covid dalle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

I dati di oggi, giovedì 2 febbraio, in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid. Nonostante il bollettino nazionale sia diventato ormai da tempo settimanale e viene diffuso ogni venerdì, molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno. Occhi puntati sul numero di decessi, che ieri erano in salita.

Ecco dunque di seguito i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid in Toscana, oggi 294 nuovi casi e 3 morti

Altri 294 nuovi casi e tre morti per Covid nelle 24 ore in Toscana secondo il rapporto giornaliero della Regione. Le ultime tre vittime sono state tutte dell'area di Siena. I positivi attuali sono 47.794, in calo del -4,4% rispetto a ieri. Tra loro 178 sono ricoverati (-17 persone il saldo tra ricoveri e dimissioni rispetto a ieri) di cui quattro in terapia intensiva (-2 persone il saldo tra ingressi e uscite).

Covid in Veneto, oggi 619 nuovi casi e 32 decessi

Sono stati registrati 619 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore in Veneto (contro i 653 precedenti) per un totale di 2.678.060 da inizio pandemia. Vi sono anche 32 decessi, che portano a un totale di 16.585. Salgono a 16.432 (+115) i positivi ufficiali, mentre negli ospedali vi sono -36 ricoveri in area medica, con il totale a 938, e 43 (-3) in terapia intensiva.

Covid in Umbria, oggi 93 contagi e 1 decesso

Nell'ultimo giorno in Umbria sono stati registrati 93 nuovi positivi, 151 guariti e un nuovo decesso. Al 2 febbraio sono 119 (-13) i positivi ricoverati negli ospedali dell'Umbria – di cui 4 (+1) in terapia intensiva, 62 (-2) in area medica Covid e 53 (-12) negli altri reparti ospedalieri – e 3 (+1) gli ospiti nelle Rsa Covid.

Covid in Puglia, oggi 249 casi Covid e 6 morti

Sono 249, su 5354 test, i casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, a cui si aggiungono 6 decessi. Le persone attualmente positive sono complessivamente 15.173, mentre i guariti diventano 1.596.656. I ricoveri sono complessivamente 235, di cui 225 in area non critica e dieci in terapia intensiva.

Covid in Calabria, oggi 185 contagi e 4 vittime

Sono 185 i nuovi casi di Covid 19 e 4 i morti in Calabria registrati nelle ultime 24 ore. Salgono poi di 356 i guariti dal virus, mentre gli attualmente positivi scendono a 1328 (-175 rispetto a ieri) di cui 1185 (-172) in isolamento domiciliare, 133 (-3) in reparto e 10 (0) in terapia intensiva.

Covid in Sardegna, oggi 102 nuovi positivi e 1 decesso

Un decesso in Sardegna nelle ultime 24 ore e 102 nuovi positivi al Covid-19. I casi di isolamento domiciliare sono 3.283, 114 in meno rispetto a ieri. Rimane invariato invece il numero dei pazienti in terapia intensiva (4), mentre quelli in area medica sono 175 (+111).

