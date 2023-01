Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di giovedì 12 gennaio regione per regione I dati di oggi, giovedì 12 gennaio 2023 sul numero di contagi, morti e ricoveri Covid in aggiornamento dalle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

A cura di Ida Artiaco

I dati di oggi, giovedì 12 gennaio su contagi, morti e ricoveri Covid. Nonostante il bollettino sia diventato settimanale come deciso dal ministero della Salute molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno. Occhi puntati anche oggi sul numero dei decessi, dopo che già nei giorni scorsi avevano subito una impennata.

Ecco dunque di seguito i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid in Toscana, oggi 487 i nuovi casi e 5 decessi

Sono 487 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 83 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 404 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.576.963.

Al momento in Toscana risultano pertanto 71.823 positivi, -0,9% rispetto a ieri. Di questi 373 (17 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 20 (2 in meno) si trovano in terapia intensiva.

Covid in Veneto, oggi 1.208 nuovi casi e 8 vittime

I casi di Covid in Veneto nelle ultime 24 ore sono 1.208 per un totale da inizio pandemia che sale 2.664.353. Il numero delle vittime è 8, in netto calo rispetto a ieri, quando ce ne erano stati 25, per un totale di 16.440. Lo rileva il bollettino regionale.

Prosegue anche il calo dei malati attuali, che sono 26.561, 4.078 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. In area medica sono ricoverate 1.503 persone in terapia intensiva in 74.

Covid in Umbria, oggi 279 contagi e 3 morti

Nell'ultimo giorno, a fronte di 326 tamponi e 1.420 test antigenici processati, sono stati registrati in Umbria 279 nuovi positivi, 377 guariti e 3 nuovi decessi. Al 12 gennaio sono 214 (-6 rispetto all'11 gennaio) i positivi ricoverati negli ospedali dell'Umbria – di cui 10 (dato invariato) in terapia intensiva, 113 (-7 rispetto all'11 gennaio) in area medica Covid e 91 (+1 rispetto all'11 gennaio) negli altri reparti ospedalieri – e 4 (+1 rispetto all'11 gennaio) gli ospiti nelle Rsa Covid.

Covid Puglia, oggi 884 casi e 8 morti

Oggi in Puglia si registrano 884 nuovi casi di positività al Covid su 7.729 test giornalieri per una incidenza dell'11,43% (ieri era dell'11,56%). Sono 8 le persone decedute (ieri 6). Dei 18.367 attualmente positivi 242 sono ricoverati in area non critica (ieri 231) e 15 in terapia intensiva (come ieri).

