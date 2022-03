Bollettino Covid Italia, oggi 99.457 contagi e 177 morti per Coronavirus: i dati di martedì 29 marzo Sono 99.457 i casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia su 660.708 tamponi effettuati tra test antigenici e molecolari. Il tasso di positività si attesta al 15,1% (+0,5%). Altri 177 decessi.

A cura di Gabriella Mazzeo

Sono 99.457 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute nella giornata di oggi martedì 29 marzo. Un dato in aumento rispetto ai 30.710 registrati ieri, come spesso accade con i dati del lunedì. Sono state riscontrate nelle ultime 24 ore altre 177 vittime contro le 95 registrate nella giornata di ieri, per un totale di 159.054 vittime da inizio pandemia. Il totale dei contagi sale a 14.496.579. Sono stati effettuati altri 660.708 tamponi nelle ultime 24 ore in Italia tra molecolari e test antigenici: il tasso di positività si attesta al 15,1% (+0,5%). Gli attualmente positivi sono 1.266.878, mentre i dimessi/guariti sono 13.070.647 (+87.297).

I contagi in Italia Regione per Regione

Lombardia: +8.532

Veneto: +7.163

Campania: +8.243

Emilia Romagna: +4.080

Lazio: +8.445

Piemonte: +2.525

Toscana: +4.814

Sicilia: +5.491

Puglia: +7.909

Marche: +2.349

Liguria: +1.511

Friuli-Venezia Giulia: +1.220

Abruzzo: +2.214

Calabria: +2.829

Umbria: +1.690

Sardegna: +1.855

P.A Bolzano: +606

P.A Trento: +471

Basilicata: +961

Molise: +319

Valle d'Aosta: +94

Tamponi e tasso di positività

Sono stati effettuati 660.708 tamponi tra test antigenici e molecolari in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si attesta al 15,1% con un aumento di 0,5%.

Ricoveri in area medica e in terapia intensiva

Aumentano i ricoveri per Covid-19 in Italia. In area medica si registrano 244 ingressi nelle ultime 24 ore, per un totale di 10.227 pazienti, mentre in terapia intensiva sono stati registrati nuovi pazienti: sono 487 le persone attualmente ricoverate.

Le vaccinazioni Covid in Italia

Secondo il report sulle vaccinazioni contro il Covid-19 aggiornato alle ultime 24 ore, sono state somministrate fino ad ora xxx dosi. Sono 48.504.429 le persone che hanno ricevuto le due dosi del primo ciclo o il vaccino monodose, una cifra pari al 89,81% della popolazione. Sono 38.745.477 le persone che hanno ricevuto la terza dose, pari all'83,11% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale. I bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto almeno la prima dose del vaccino sono 1.374.382.