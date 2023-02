Bollettino Covid, i dati di contagi e morti in Italia di lunedì 20 febbraio regione per regione I dati di lunedì 20 febbraio 2023, sul numero aggiornato di contagi, morti e ricoveri Covid dalle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

A cura di Davide Falcioni

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il bollettino Covid con i dati di lunedì 20 febbraio in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid regione per regione. Nonostante il bollettino nazionale sia diventato ormai da tempo settimanale, molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno.

Ecco dunque di seguito i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid Veneto, 121 nuovi casi e nessun decesso

Nelle ultime 24 ore in Veneto sono stati registrati 121 nuovi casi di contagio, mentre il numero degli attualmente positivi ha toccato quota 16.166. Complessivamente, dall'inizio della pandemia sono stati registrate 2.687.155 infezioni. Sono attualmente 283 i pazienti positivi al Covid in cura negli ospedali veneti, dei quali 11 in condizioni gravi. In provincia di Venezia ci sono 16 persone ricoverate a Dolo (1 grave), 10 all'Angelo di Mestre (2 gravi), 7 al Santi Giovanni e Paolo di Venezia, 5 a Mirano (1 grave), 7 a Chioggia, 16 a Portogruaro, 18 a San Donà e 4 a Jesolo. Si registrano anche 4 persone ricoverate nell'ospedale di comunità di Noale e una all'ospedale di comunità Ss. Giovanni e Paolo di Venezia. Nessun nuovo decesso nelle ultime 24 ore.

Leggi anche Bollettino Covid, i dati di contagi e morti in Italia di domenica 19 febbraio regione per regione

Covid Toscana, 65 nuovi casi e un morto

Sono 65 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.587.404. Eseguiti 160 tamponi molecolari e 836 antigenici rapidi: di questi il 6,5% (il 40,4 per le prime diagnosi) è risultato positivo, dato in calo rispetto a ieri quando era stato pari a 7,3%. Si registra un nuovo morto – una donna di 90 anni residente in provincia di Pisa – che porta il totale a 11.539. In calo dei ricoverati: sono 150, 17 in meno rispetto a ieri, di cui 7, 1 in meno, si trovano in terapia intensiva.

Covid Puglia, 69 nuovi casi e un decesso

Oggi in Puglia si registrano 69 nuovi casi di positività al Covid su 1.750 test giornalieri per una incidenza del 3,94%. Nel bollettino ufficiale della Regione non sono segnalati decessi. I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 20, nella provincia Bat 5, in quella di Brindisi 7, nel Foggiano 6, nel Leccese 26, in provincia di Taranto 4. Delle 7.480 persone attualmente positive 121 (ieri 123) sono ricoverate in area non critica e 5 (come ieri) in terapia intensiva.

Covid Calabria, 34 nuovi contagi e nessu decesso

Trentaquattro nuovi contagi da Covid e zero vittime (3.337 il totale da inizio pandemia) oggi in Calabria. Il tasso di positività è del 3,79%. Negli ospedali, nel saldo tra ingressi e uscite, i ricoverati aumentano di uno sia in area medica (89) sia in terapia intensiva (5). I casi attivi sono 967 (-3), gli isolati a domicilio 873 (-5) ed i nuovi guariti 37. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è 4.226.293 con 630. positivi.