In leggero calo i contagi giornalieri da coronavirus in Italia a fronte però di un numero inferiore di tamponi effettuati durante il fine settimana. Stando ai dati riportati nel bollettino di oggi, lunedì 19 ottobre, diramato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 9.338 casi (ieri ne erano 11.705), che portano il totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria a quota 423.578. I guariti totali sono invece 252.959 (+1498 nelle ultime 24 ore, ieri erano +2.334) e i decessi sono 36.616 (+73, ieri erano 69). Nel nostro paese ci sono ad oggi 134.003 casi positivi: di questi sono 7.676 i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi, mentre sono 797 quelli in terapia intensiva. Complessivamente i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 98.862, per un totale dall’inizio dell’epidemia di 13.639.444. La Regione con più casi positivi nelle ultime 24 ore è la Lombardia che fa registrare ulteriori 1.687 contagi, seguita dalla Campania con 1.593contagi e dalla Toscana con 986 nuovi casi

I casi di Coronavirus in Italia sono, in totale 423.578. Qui la tabella con le cifre riportate dal ministero della Salute e i dati relativi agli incrementi relativi alle ultime 24 ore Regione per Regione:

Lombardia +1.687 ( totale casi 128.456 )

Piemonte: +933 ( totale casi 44.923)

Emilia-Romagna: +552 ( totale casi 41.410)

Veneto: +502 (totale casi 36.353 )

Campania: +1.593 ( totale casi 1.593)

Lazio: +939 ( totale casi 25.927)

Toscana: +986 ( totale casi 23.788)

Liguria: +323 ( totale casi 18.438)

Sicilia: +362 ( totale casi 12.654)

Puglia: +321 ( totale casi 11.706)

Marche: +98 ( totale casi 9.556‬)

P.A. Trento: +79 ( totale casi 6.924)

Friuli Venezia Giulia: +90 ( totale casi 6.505)

Abruzzo: +159 ( totale casi 6.353 )

Sardegna: +159 ( totale casi 6.255)

Umbria: +167 ( totale casi 4.909)

P.A. Bolzano: +85 ( totale casi 4.904)

Calabria: +108 ( totale casi 2.869)

Valle d'Aosta: +135 ( totale casi 1.946)

Basilicata: +22 ( totale casi 1.296)

Molise: +38 ( totale casi 994 )